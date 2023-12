Isselburg: So lief die Feuerwehr-Übung bei Trox

Isselburg-Anholt Feuerwehr, DRK und Brandweer haben gemeinsam eine Übung bei der Firma Trox in Anholt durchgeführt. Das war das Szenario.

Bei der Firma Trox in Anholt waren am Montag rund 90 Rettungskräfte von Feuerwehr und DRK sowie 13 Fahrzeuge im Einsatz. Glücklicherweise handelte es sich dabei nur um eine gemeinsame Übung der drei Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Isselburg sowie des DRK Ortsverein Isselburg. Neben den Einheiten aus Isselburg, Anholt und Werth nahm auch die benachbarte Brandweer Gendringen an der länderübergreifenden Übung teil.

„Die Übung ist in drei verschiedenen Einsatzabschnitte aufgeteilt“, erklärte Stadtbrandinspektor Oliver Kiefmann: „Es handelt sich zum einen um einen Verkehrsunfall zwischen Pkw und Gabelstapler mit mehreren eingeklemmten Personen, einen Gefahrstoffeinsatz mit einer auslaufenden ätzenden Flüssigkeit sowie einem Vollbrand eines Lkw mit starker Rauchentwicklung und vermissten Personen.“

Trox-Mitarbeiter werden für Brandschutz sensibilisiert

Eine Person liegt hier unter einem brennenden Lkw mit starker Rauchentwicklung. Foto: NRZ

Um 19.10 Uhr wurde die Einheit Anholt über einen Druckknopfmelder der Trox-Brandmeldeanlage alarmiert, nach Eintreffen und Erkundung durch den Einsatzleiter wurden 15 Minuten später die Einheiten Isselburg, Werth, das DRK Isselburg und die Brandweer Gendringen mit dem Einsatzstichwort „Feuer Brandmeldeanlage – Lage unklar vermutliche mehrere verletzte Personen“ nachalarmiert.

„Die letzte Großübung der Feuerwehr bei Trox war vor rund zehn Jahren, wir pflegen aber einen engen Kontakt mit der Feuerwehr“, erklärte Jürgen Jarmer, Leiter des Werkschutzes bei Trox, „es werden jährlich Erkundungen durchgeführt, damit der Löschzug weiß, wie es in den Produktionshallen aussieht.“ Das ist auch für den Versicherer von Bedeutung. Mit jährlichen Übungen werden auch die Mitarbeiter von Trox für das Thema Brandschutz sensibilisiert. „Es hat fast ein halbes Jahr gedauert, bis das Drehbruch für diese Feuerwehrübung geschrieben war“, sagte Jarmer.

Regen beim Einsatz

Ich bin jedes Mal wieder beeindruckt, mit welcher Ruhe und Professionalität alle zusammenarbeiten. Wir haben hier ein perfektes Zusammenspiel mit dem Rettungsdienst und der niederländischen Feuerwehr Michael Carbanje

Vorab wurden die Feuerwehrleute informiert, dass eine Übung auf dem Firmengelände von Trox stattfindet, aber nicht, was sie dort erwartet. Dass die Übung bei Regen stattfand, war für die Beteiligten kein Problem, denn auch der reale Einsatz macht nicht vor schlechtem Wetter halt.

Ein Unfall mit einem Auto und einem Gabelstapler stand im Fokus. Foto: NRZ

Bürgermeister Michael Carbanje war sehr zufrieden mit der Übung: „Ich bin jedes Mal wieder beeindruckt, mit welcher Ruhe und Professionalität alle zusammenarbeiten. Wir haben hier ein perfektes Zusammenspiel mit dem Rettungsdienst und der niederländischen Feuerwehr.“ Er dankte auch den Isselburger Firmen, insbesondere Trox, die ihre Gelände zur Verfügung stellen, aber auch den Unternehmen, die durch Freistellung der Feuerwehrkameraden die Tagesverfügbarkeit der Löschzüge sicherstellen.

Positives Fazit

„Die drei Szenarien von heute haben wir in ähnlicher Form schon einmal erlebt, nur nicht gleichzeitig an einem Standort“, erläuterte Oliver Kiefmann, „das ist dem Umstand geschuldet, dass wir vier verschiedene Einheiten bei der Übung beschäftigen mussten.“

Beim ersten Szenario wurden drei eingeklemmte Mitglieder der Jugendfeuerwehr aus einem umgekippten Fahrzeug befreit und vom DRK notärztlich versorgt. Der Löschzug Werth hatte die Aufgabe ausgelaufene Gefahrstoffe zu sichern und mithilfe einer aufgebauten Dekontaminationsanlage die beteiligten Feuerwehrleute von dem angeblichen Eisen (III)-Chlorid zu reinigen. Der dritte Abschnitt war eine Brandbekämpfung mit einer Person unter einem Anhänger.

Das Fazit der Wehrleitung: „Sehr gut gelaufen.“ Zum Dank lud die Firma Trox die Beteiligten zu einem kleinen Imbiss ein.

