Isselburg: So ziehen die Sternsinger von Haus zu Haus

Isselburg Sternsinger statten nicht generell allen Haushalten einen Besuch ab. So auch in Isselburg. Dieses Prozedere ist geplant.

Rund um den Jahreswechsel sind überall in Deutschland unterwegs: die Sternsinger. Getragen wird die Aktion Dreikönigssingen vom Kindermissionswerk Die Sternsinger und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Das Sternsingen in Deutschland ist die weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Zehntausende Mädchen und Jungen bringen jährlich als Sternsinger den Segen Gottes in die Häuser, singen und sammeln Spenden für Kinder weltweit. So auch alljährlich in Isselburg.

Auch hier werden die Sternsinger der Pfarreri St. Franziskus wieder verschiedene Haushalte besuchen. Doch bevor es soweit ist, müssen wieder einige Vorbereitungen getroffen werden. Fest steht: Das Sternsingen in St. Bartholomäus in Isselburg findet zwischen den Feiertagen und zwar vom 28. bis zum 30. Dezember statt. Das erste Treffen der Sternsinger ist am Sonntag, 10. Dezember, nach der 11-Uhr-Messe in der St. Bartholomäus-Kirche geplant. Der Dankgottesdienst ist dann am 7. Januar 2024 um 11 Uhr in der St. Bartholomäus-Kirche.

Wer Besuch möchte, muss sich in eine Liste eintragen

Auch in Werth ziehen die Sternsinger umher. Ein Vortreffen ist am Donnerstag, 14. Dezember, um 16 Uhr im Pfarrheim in Werth. Die Sternsinger bringen am Donnerstag, 4. Januar, ab 9 Uhr den Segen zu den Häusern. Wer Besuch von den Sternsingern haben möchte, muss im Bereich Werth Folgendes tun: Nämlich sich in die Liste in der Kirche eintragen. So ist dann gewiss, dass auch die Kreidezeichen „C+M+B“ auf das Haus kommen.

In Anholt in St. Pankratius sind Caspar, Melchior und Balthasar natürlich auch unterwegs. Das Einkleiden der Sternsinger ist am Donnerstag, 4. Januar 2024, um 16 Uhr im Pfarrheim Anholt. Die Sternsinger-Gruppen sind dann am Samstag, 6. Januar 2024, ab 9 Uhr, unterwegs. Die Aktion endet mit dem Dankgottesdienst um 17 Uhr in der St. Pankratius-Kirche. Wer von den Sternsingern am 6. Januar besucht werden möchten, können sich nach Weihnachten in eine Liste eintragen, die in der Kirche ausliegt oder telefonisch im Pfarrbüro melden.

Auf Projekte in der Region Amazonien hinweisen

Übrigens: Die Träger bereiten die Aktion mit einem jährlich wechselnden inhaltlichen Schwerpunkt und einem Beispielland vor. 2021 war die Ukraine das Beispielland, 2022 waren es die drei afrikanischen Länder Ägypten, Ghana und der Südsudan und 2023 Indonesien. 2024 wird anhand von Beispielprojekten der Region Amazonien gezeigt, wo die Hilfe der Sternsinger ankommt und wie Kinder gestärkt und geschützt werden können.

