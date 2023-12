Isselburg: Was Anholter Adventsmarkt Besuchern zu bieten hat

Isselburg-Anholt Der Anholter Adventsmarkt lockt wieder viele Besucher in den idyllischen Isselburger Stadtteil. Was sie dort alles erwartet.

Der Anholter Adventmarkt lockte am Wochenende wieder viele Besucher in den idyllischen Isselburger Stadtteil. Bereits am Samstagabend konnte Tina Schumacher von der Anholter Touristen-Information ein positives Fazit ziehen: „Es waren bisher mehr Personen da als erwartet. Der Markt ist gut besucht, und auch das Wetter spielt mit.“ Einige wenige der über 30 Stände blieben am Samstag noch leer – sie wurden wie angemeldet nur am Sonntag geöffnet.

Es waren bisher mehr Personen da als erwartet“

Am Samstag eröffneten einige Sänger des Anholter Kirchenchor offiziell den Adventsmarkt. Sie stimmten vor dem historischen Rathaus Weihnachtslieder an, bei denen kräftig mitgesungen wurde. Die Eröffnung fiel ein wenig kleiner aus, da der Bürgermeister verhindert und sein Stellvertreter erkrankt war. Das Anholter Duo Anke und Peter Steinbrink unterhielt im Anschluss die Besucher mit lockerer Weihnachts- und Unterhaltungsmusik.

Anholter Vereine sind dabei

Auch die Anholter Vereine wie der Heimatverein, die Grenzlandlaienspieler, Bürgerschützenverein sowie Kindergärten und Schule waren bei diesem Weihnachtsmarkt vertreten. Am Stand von Napfsucher e. V. wurden in Handarbeit hergestellte Geschenke verkauft, um damit ein Tierheim in Oradea in Rumänien zu unterstützen und den Hunden bei uns ein neues Zuhause zu ermöglichen.

Neben Crêpes, Popcorn und Plätzchen für Flutopfer in Griechenland kam ansonsten auch das leibliche Wohl nicht zu kurz. Außer Neben warmen und kalten Getränken, in alkoholhaltigen oder alkoholfreien Ausführungen, gab es Grünkohl mit Mettwurst oder die Weihnachtsmarktklassiker wie Bratwurst und Pommes. Am Sonntag hatte auch das festlich geschmückte Heimathaus geöffnet, dort wurden Buchweizenpfannkuchen und Panhas angeboten.

