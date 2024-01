Kommunalpolitik Isselburg: Was macht der Bauhof in einem privaten Garten?

Isselburg Die CDU Isselburg will wissen, inwieweit die Tätigkeiten der Mitarbeiter des Bauhofes in einem privaten Garten rechtmäßig waren.

Die Isselburger CDU-Fraktion beantragt die Aufnahme des Punktes „Nebentätigkeiten des Bauhofs, hier: aktuelle Regelungen in der Dienstanweisung“ in die öffentliche Tagesordnung der Sitzung des Rates am Mittwoch, 31. Januar 2024, aufzunehmen.

Rechtmäßigkeit von Arbeiten des Bauhofs auf Privatgrundstücken

Der Bürgermeister wird gebeten, über die Rechtmäßigkeit von Arbeiten des Bauhofs auf Privatgrundstücken, besonders in Hinblick auf § 107 GO NRW (Wirtschaftliche Betätigung einer Gemeinde) zu berichten. Zudem sei von Seite der Stadt darzulegen, welche Leistungen dem Grundstückseigentümer konkret erbracht und wie diese vergütet wurden.

Was sich am 9. Januar 2024 ereignet haben soll

Der Antrag der Christdemokraten aus Isselburg hat folgenden Hintergrund: Am 9. Januar 2024, ein Dienstag, sollen Mitarbeiter des Bauhofs Sträucher aus einem privaten Vorgarten entfernt haben, sie erledigten den Bodenaushub und verfüllten die Fläche teilweise mit Recyclingmaterial. Damit seien drei Personen von 8 Uhr bis etwa 15.30 Uhr beschäftigt gewesen. Laut CDU wurden ein städtischer Traktor, ein Klein-Lkw sowie ein Minibagger eingesetzt.

Was die CDU wissen möchte

„In Anbetracht der entstehenden Konkurrenzsituation mit hiesigen Garten- und Landschaftsbaubetrieben ist die gewerbliche Tätigkeit des Bauhofs kritisch zu betrachten“, heißt es dazu von der CDU. Generell möchte die CDU-Fraktion in der Ratssitzung erfahren, ob diese Arbeiten konform mit der bestehenden Dienstanweisung sind und welche sonstigen Arbeiten außerhalb des öffentlichen Bereiches noch durch den städtischen Bauhof erledigt werden.

