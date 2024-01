In Isselburg wurde ein Zigarettenautomat gesprengt.

Polizeibericht Isselburg: Zigarettenautomat an Neujahr gesprengt

Isselburg Am Abend des 1. Januars wurde ein Zigarettenautomat in Isselburg gesprengt. Welcher Schaden durch die starke Explosion entstand.

Am Neujahrsabend beschädigten noch unbekannte Täter gegen 20.40 Uhr mit einem Sprengkörper einen Zigarettenautomaten. Der Tatort befindet sich an der Minervastraße in Isselburg.

Täter machten keine Beute

Der Automat wurden komplett aus der Wandhalterung gesprengt, aber nicht geöffnet, so dass der oder die Täter keine Beute machten.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

