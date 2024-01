Karneval Emmerich: Welche ehemalige Tanzgruppe sich traf

Emmerich Eine bekannte ehemalige Tanzgruppe aus dem Emmericher Karneval ließ nun die Erinnerung an frühere Auftritte wieder aufleben.

Zu einer geselligen Runde traf sich unlängst eine ehemalige Tanzgruppe, die im Emmericher Karneval ihre Spuren hinterlassen hat. Es handelt sich um Schneeweiß &Tanzbären. Das Treffen fand im Vereinsheim von Eintracht Emmerich statt.

Tänzerinnen formierten sich Mitte der 1980er-Jahre

Die ehemaligen Mitglieder der Tanzgruppe trafen sich nun wieder. Foto: Orgateam / NRZ

Das erste Treffen der Tanzmädels fand 1984 statt, von Hildegard Kaster ins Leben gerufen, von Yvonne Dickerboom übernommen und von Eli Thesing weitergeführt. Der erste offizielle Auftritt fand auf der Kolping Sitzung 1986 statt. Dann unter dem Namen Schneeweiß.

Frauengarde des Emmericher Prinzenpaares

1994 bildeten die Mädels schließlich die Frauengarde beim Emmericher Prinzenpaar Yvonne Dickerboom-Boers und Manfred Boers. Da ihre Partner immer nur zu Hause oder im Publikum saßen und nicht länger zusehen wollten, war die Idee geboren, mitzumachen.

Tanzgruppe Schneeweiß & Tanzbären entstand im Jahr 2000

So entstand im Jahr 2000 die Tanzgruppe Schneeweiß & Tanzbären, nachdem man sich Ende der 1990er-Jahre auf vielen Hochzeiten noch besser kennenlernte und die Gespräche für dieses Vorhaben vertieft wurden.

Wiedersehen nach 20 Jahren

Der Abend war einfach toll. Bis morgens früh wurde geklönt, gefeiert, Erinnerungen ausgetauscht und ein paar alte Auftritte abgespielt Nicolas Epping - organisierte mit Eli Wolbring das Wiedersehen.

Im Jahr 2003 folge dann der letzte Auftritt und der Abschied von der großen Bühne wurde genommen. Nicolas Epping nahm dies zum Anlass, nach 20 Jahren ein Wiedersehen zu organisieren. Zusammen mit Eli Wolbring wurde die Idee nach der Prinzenproklamation umgesetzt. Bis auf zwei Paare, die wegen Corona-Infektion absagen mussten, kamen 25 Ehemalige zusammen.

Weitere Treffen sind erwünscht

„Der Abend war einfach toll. Bis morgens früh wurde geklönt, gefeiert, Erinnerungen ausgetauscht und ein paar alte Auftritte abgespielt“, so Epping. „Eli Wolbring führte noch kurzerhand die ‚Neuen‘, die damals noch nicht aktiv waren, in die Welt des Showtanzes ein. Wir haben uns köstlich amüsiert. Für alle war es ein unvergessliches Ereignis, so dass eine Fortsetzung unbedingt gewünscht ist!“

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich: Polizei fahndet nach Verbrecher-Trio – das ist der aktuelle Stand

Rees: Wer die historische Villa Flora gekauft hat

Rees: Erste-Hilfe-Kurse für Hunde und Katzen sind gefragt

Emmerich: Nach fünf Rohrbrüchen gute Nachricht für Anwohner Groendahlscher Weg

Kreis Kleve: Was es mit der Volkszählung Mikrozensus auf sich hat

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg