Kirchenchor ehrte Jubilare

Der Kirchenchor „Zur Heiligen Familie Kleve“ feierte jüngst sein Cäcilienfest. Begonnen wurde mit der Gestaltung einer Abendmesse in der St. Anna Kirche Materborn. Anschließend wurde im Ratskrug in Materborn gefeiert. Folgende Chormitglieder wurden für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt werden: Für 20 Jahre Hannelore Erkens, Johannes (Clemens) Janssen, Maria Jendreyzik, Elisabeth Mosler, Gudrun Nitzold-Briele. Seit 25 Jahren dabei sind Rosemarie Boche, Anne Collisi, Uschi Eis, Emmy Illerhues und Lambert Maes. Annemie Daamen gehört dem Chor schon 50 Jahre an, 70 Jahre schon Walter Nielen und Christel Angenend.

