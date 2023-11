Kleve: Disco mit Scheunenfeten-Musik der 90er im Radhaus

Kleve Drei DJs erinnern an Scheunenfeten-Mukke der 90er Jahre und legen im Radhaus auf. Eintritt frei. Das ist die Idee dahinter.

Seit vielen Jahren einmal jährlich unterstützen drei alte DJs das Klever Jugendwerk Radhaus am Sommerdeich. „Nachdem die Jugendkultur bei Scheunenfeten am Niederrhein stark nachgelassen hat, sind wir auf die Idee gekommen, zumindest einmal im Jahr für einen guten Zweck unsere alte Leidenschaft auszuleben,“ meldet Norbert Reintjes, der mit Dietmar Klüsener und Achim Zanders nun also am Freitag, 1. Dezember, 21 Uhr bis 4 Uhr, auflegen wird.

Die Veranstaltung ist zum einen gedacht für alle Partygänger, die sich noch an die Zeiten der Zelt- und Reithallenfeten der 80er bis 2000er Jahre erinnern, und zum anderen als Unterstützung der Jugend- und Kulturarbeit des Radhauses Kleve.

Natürlich sind auch sind auch jüngere Semester an diesem Abend willkommen, bei freiem Eintritt die volle Bandbreite der Musik dieser Zeit zu erleben und abzutanzen.

Alle Einnahmen gehen zu Hundert Prozent in die Kasse des Jugend-Kulturzentrums Radhaus, denn die drei von der Disco-Power legen ohne Gage auf.

