Kleve: Natur-Exkursion zu Rinderner Kolken

Kleve Enten werden bei einer naturkundlichen Exkursion an den Rindernschen Kolken beoboachtet. Führung inklusiv. So meldet man sich an.

Zur naturkundlichen Exkursion an den Rindernschen Kolken am Sonntag, 3. Dezember, lädt die VHS Kleve. Das Winterhalbjahr verbringen viele Wasservögel am Niederrhein – nicht nur die berühmten sibirischen Gänse, sondern auch viele Entenarten. Eben diese Enten stehen bei der Exkursion unter der Leitung Daniela Kupschus von der Nabu-Naturschutzstation im Mittelpunkt. Aber auch Kleinvögel wie Meisen, Drosseln und Finken werden im Naturschutzgebiet Rindernsche Kolke zu sehen sein. Den Teilnehmern wird viel Wissenswertes über die heimische Vogelwelt vermittelt. Arten, Ökologie und Verhaltensweisen der Entenarten werden beobachtet. Ein eigenes Fernglas ist dabei hilfreich.

Für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen und in einfacher Sprache

Es handelt sich um ein inklusives Angebot. Diese Veranstaltung ist ausdrücklich geeignet für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen und Lernschwierigkeiten. Die Route führt entlang eines Naturlehrpfades mit inklusiven Lehrtafeln, die auch in Blindenschrift und leichter Sprache Informationen anbieten.

Treffpunkt ist am Sonntag, 3. Dezember, um 10.30 Uhr am Parkplatz an der kath. Kirche in Kleve-Rindern, Ecke Drususdeich. Voranmeldung erforderlich bis 28. November schriftlich, persönlich, per E-Mail an vhs@kleve.de oder online unter www.vhs-kleve.de. Infos bei der VHS Kleve, Hagsche Poort 22 in Kleve, Telefon 02821/84-716 bzw. 84-777 oder unter www.vhs-kleve.de.

