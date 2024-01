Kleve und Umgebung: Hier kann man Kindergeburtstag feiern

Kreis Kleve/Niederlande Fröhliche Kindergeburtstage kann man nicht nur zu Hause feiern. Kreis Kleve und Umgebung bietet viele Alternativen an besonderen Orten.

Alle Töpfe von der blinden Kuh zerbeult und jedes Lied durch den Stopp-Tanz gejagt. Wenn Kindergeburtstage auch nicht überraschend kommen, so gehen einem doch irgendwann die Ideen aus. Glücklicherweise bieten der Kreis Kleve und seine Umgebung bunte Aktivitäten.

Wer beim ersten Tipp einmal eine Einladung ergattert, kommt so schnell nicht mehr raus. Auf der Suche nach Avalon oder in den Tiefen der verborgenen Gruft rätseln sich das Geburtstagskind und seine Freunde durch das Abenteuer. Bei Clever Escape in Kleve warten die Räume ab 50 Euro auf ihre Entschlüsselung, pro Mitspieler kommen zehn drauf. „Die Spiele lohnen sich am meisten für Kinder ab zehn Jahren und machen in Gruppen Spaß, hier feiern daher viele ihren Geburtstag“, erklärte Geschäftsführer Alexey Klymov. Wer jünger ist, kommt kostenlos rein. „Mit ein wenig Hilfe von Erwachsenen können aber auch die Kleinsten mitspielen“, so Klymov.

Geheimnisvoll geht es zu im Clever Escape Room. Auf dem Foto: Aushilfe Sebastian Behr. Foto: Petra Zellhofer-Trausch / NRZ

Austoben und Spaß auf dem Planwagen

Ordentlich austoben können sich Kinder auf den weitläufigen Wiesen der Reitanlage Dümpenhof in Wachtendonk. Neben Abenteuerspielplatz und Streichelzoo gibt es vier Wahlprogramme, die jedem Wetter trotzen. So bietet der Hof geführtes Ponyreiten, für die kleinen Profis freies Galoppieren auf der Rennbahn. Alternativ bringt eine Planwagenfahrt die Kinder richtig auf Touren. Zuletzt entführt ein Spielpaket in den wilden Westen, wo sich in actiongeladenen Spielen wie Bullenreiten bewiesen werden kann. Das Ganze gibts für 290 Euro.

Zwergziegen warten auf Streicheleinheiten im Biotopwildpark Anholter Schweiz. Foto: DIANA ROOS / FUNKE Foto Services

Wer ein kleineres Budget pflegt, kann Natur und Tierwelt dennoch gemeinsam kennenlernen. Im Biotopwildpark Anholter Schweiz warten durchwachsene Grünflächen auf ihre Durchforstung und mancher Anwohner auf eine Streicheleinheit. Die Eltern kommen für 8,50 Euro rein, Kinder bis 13 Jahre zahlen fünf Euro. Richtig was zu sehen, bekommen die Jüngsten bei den täglichen Fütterungszeiten von Otter bis Wildkatze.

Gute Laune gibt es im Embricana Emmerich. Foto: Konrad Flintrop / Emmerich

Ins Wasser fallen darf die gute Laune im Emmericher Embricana. Für 65 Euro gibt‘s Plantschen und Geburtstagsmenüs inklusive. Es lohnt sich jedoch, einen Zehner draufzuzahlen. Mit bunten Spielgeräten kann dann eine echte Pommes-Pool-Party gefeiert werden. „Die sind immer sehr beliebt und wir freuen uns, wenn die Kinder Spaß haben“, lächelte Sonja Killemann, Betriebsleiterin des Schwimmbads.

Schnorcheln und um die Wette rutschen

In ganz andere Welten lässt es sich auch im Center Parcs im niederländischen Gennep abtauchen. Der Tagesausflug mündet am Besten im Aqua Mundo, wo mit tropischen Fischen geschnorchelt und auf der Wildwasserbahn um die Wette gerutscht wird. Preislich müssen Eltern da aber tiefer in die Tasche greifen, sie zahlen 27 Euro Eintritt plus 20 Euro pro Kind. Für weniger als die Hälfte lockt die Indoor-Spielwelt JungleDome mit ihren schwingenden Lianen und hohen Kletterbäumen.

Wer es schon über die Landesgrenze geschafft hat, kann auf seinem Geburtstag um- statt anstoßen. Kegel warten am Ende der Bowlingbahnen im Bowling- en Partycentrum`s-Heerenberg auf präzise Würfe. Buchbar sind Kindergeburtstage ab 7,50 Euro pro Kind, inklusive Nervennahrung. Ab März öffnet außerdem das Irrland in Kevelaer seine Pforten (11,50 Euro pro Person). Von Trampolinhügeln bis Klettervulkanen eröffnet sich damit endloses Toben. Im Anschluss bieten sich Picknicken und Grillen an.

