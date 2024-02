Kontrolle auf A3 bei Emmerich: Polizei verhaftet 48-Jährigen

Emmerich Die Bundespolizei kontrollierte einen Mann auf der A3 bei Emmerich. Er wurde verhaftet und musste einmal mit auf die Dienststelle.

Am Mittwochnachmittag, 31. Januar, überprüfte eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei auf der A 3 am Rastplatz Hohe Heide bei Emmerich einen 48-jährigen Bulgare nach der Einreise aus den Niederlanden. Ein Abgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft in Karlsruhe mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen Betrugs gesucht wird.

Hiernach musste der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 600 Euro bezahlen oder eine 30-tägige Haftstrafe verbüßen. Außerdem bestand eine Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung wegen gefährlicher Körperverletzung durch die Staatsanwaltschaft Dortmund. Die Person wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht.

Drohende Haft konnte abgewendet werden

Dort zahlte der Bulgare die fällige Geldstrafe ein und konnte somit die ihm drohende Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wurde ihm die Weiterreise gestattet.

