Kreis Kleve: Feuerwehr warnt vor schweren Sturmböen

Kreis Kleve Für den Kreis Kleve warnt die Feuerwehr vor schweren Sturmböen. Diese Geschwindigkeiten können im Laufe des Tages erreicht werden.

Die Feuerwehren im Kreis Kleve warnen mit Blick auf die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes am Donnerstag, 21. Dezember, ab 10 Uhr, vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 und 85 km/h aus westlicher Richtung. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen müsse mit schweren Sturmböen bis 100 km/h gerechnet werden.

Mögliche Gefahren: Es könnten einzelne Äste herabstürzen, Bürger sollten generell auf herabfallende Gegenstände achten.

Vorhersage von Huber Reyers

Hobby-Meteorologe Hubert Reyers rechnet mit Nieselregen, einem starken Südwestwind und milden Temperaturen um 9 Grad. Tagsüber nähme der Wind weiter zu und drehe auf West bis Nordwest. Ab dem Mittag bis in den Abend hinein müsse in freien Lagen mit einigen Sturmböen bis 80 km/h gerechnet werden.

