Kreis Kleve: Niag warnt, es kann zu Verspätungen kommen

Im Kreis Kleve kann es in den nächsten Tagen bei den Busverbindungen zu Verspätungen kommen, so die Niag.

Kreis Kleve Busverkehr wird wohl auch in den nächsten Tagen durch Demonstrationen und GdL-Streik beeinflusst. Die NIAG erwartet Verspätungen.

Durch die angekündigte Protestaktionen von Landwirten und anderen sowie wegen des GdL-Streiks bei der Bahn kann es im gesamten Liniennetz der Niag auch in den nächsten Tagen zu Einschränkungen kommen. So warnt das Verkehrsunternehmen vor: Hohes Verkehrsaufkommen durch Umsteiger auf Busse und auf den Pkw dürften zu einem höheren Verkehrsaufkommen führen, durch ein Mehr an Fahrgästen in den Bussen könne es wegen häufigerer Halte zu Verspätungen einzelner Busfahrten kommen.

Das rät die Niag ihren Kunden

Die Niag rät: Bitte informieren Sie sich vor Fahrtantritt über die Niag-App oder dem Fahrplaner auf der Website. Planen Sie sicherheitshalber für Ihre Reise mehr Zeit ein und nutzen gegebenenfalls alternative Verbindungen. Informationen zu Fahrt oder Fahrtalternativen findet man auf der Website im Fahrplaner, in der Niag-App und in allen Fahrauskünften mit Echtzeitinformationen.

