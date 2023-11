Niag Kreis Kleve: So fährt eine Person kostenfrei Bus und Bahn

Kreis Kleve Zu den „Eezy-Jubiläumswochen“ im Dezember bietet die Niag im Kreis Kleve ein besonderes Angebot an. So funktioniert es.

Jeder Fahrgast, der zwischen dem 1. und dem 31. Dezember, ein Ticket des Eezy-Tarifs löst, kann pro Fahrt eine Person unentgeltlich mitnehmen. Der Check-In/Check-Out-Vorgang ist dann nur für eine Person erforderlich, die weitere Person muss das Ticket nicht lösen. Der Eezy-Tarif ist zum Beispiel in der NIAG-App erhältlich und gilt in allen Verkehrsverbünden in NRW.

Das „Eezy-Jubiläumswochen“-Angebot im Dezember gilt ausschließlich für Fahrten in der 2. Klasse. Hunde und Kinder bis sechs Jahre können weiterhin unentgeltlich mitgenommen werden. Eine nachträgliche Erstattung aufgrund eines versehentlichen Check-Ins ist ausgeschlossen.

Fahrten mit Bus und Bahn spontan antreten

Mit Eezy können Kunden ihre Fahrt in Bus und Bahn ganz spontan antreten und direkt über ihr Smartphone bezahlen. Wie das geht? Das Ein- und Auschecksystem errechnet den Fahrpreis anhand der gefahrenen Strecke und Kunden zahlen so nur noch die kürzeste Entfernung zwischen Einstiegs- und Ausstiegshaltestelle.

Kunden müssen dazu die Niag-App aufrufen (oder im Google Play oder App Store herunterladen, im Ticketshop der App registrieren, Zahlungsmittel hinterlegen, GPS einschalten und Mobile Daten aktivieren) und dann einchecken, losfahren und auschecken. Der Preis wird automatisch nach der Fahrt berechnet.

Keine Kenntnisse mehr über die einzelnen Tarife erforderlich

Der Ticketpreis für die Fahrt berechnet sich ganz einfach aus einem fixen Grundpreis und den Luftlinienkilometern zwischen Start und Ziel und wird über Ihr Mobilitäts-App, also die Niag-App, abgerechnet. Kenntnisse über die einzelnen Tarife in Nordrhein-Westfalen sind nicht mehr erforderlich, um ein gültiges Ticket zu kaufen.

