Kreis Kleve: Weitere Verkehrsstörungen durch Bauern-Proteste

Landwirte aus dem Kreis Kleve kommen zu einer Kundgebung in Kleve am Freitag zusammen.

Kreis Kleve Bauern im Kreis Kleve treffen sich zu Protesten. In Kleve gibt es eine zentrale Kundgebung. Es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Die Bauern protestieren. Und das auch seit Montag im Kreis Kleve. Im Zentrum der Proteste steht die geplante Streichung des Agrardiesels. Im gesamten Rheinland finden immer wieder Aktionen statt, so auch in der Kreisbauernschaft Kleve. Zusammen mit der Kreisbauernschaft Geldern ist für Freitag, 12. Januar, ab 14 Uhr eine zentrale Kundgebung in der Innenstadt von Kleve am Parkplatz Spoykanal in der Nähe der Hochschule Rhein-Waal vorgesehen.

Hierzu werden die Landwirte mit Traktoren aus dem gesamten Kreisgebiet anreisen. Es ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen, weshalb die Landwirte hierfür bereits vorab um Verständnis bitten möchten. Während der Kundgebung soll Vertretern der Fraktionen der Ampelparteien auf Kreisebene eine Resolution überreicht werden. Weitere Politprominenz auf Bundes- und Landesebene wird ebenfalls vor Ort sein.

Das sagt der Vorsitzende der Kreisbauernschaft Kleve

„Es ist 5 vor 12“, stellt Michael Seegers, Vorsitzender der Kreisbauernschaft Kleve, heraus. Die Landwirtschaft in Nordrhein-Westfalen steht in einem harten europäischen und internationalen Wettbewerb. Herausforderungen wie der Mindestlohn, die europäische Agrar- und Umweltpolitik sowie nationale Regelungen zu Tierwohl und Pflanzenschutz setzen die Landwirte im Rheinland bereits heute unter Druck.

Die geplante Abschaffung des Agrardiesels wird die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft weiter schwächen. Die Landwirte im Rheinland befürchten zusätzliche Belastungen, die sich negativ auf ihre Einkommen und den bereits stattfindenden Strukturwandel auswirken werden. Die Kreisbauernschaft Kleve sieht die Politik der Bundesregierung kritisch und warnt vor den Folgen für einen Berufsstand, der für die Ernährungssicherung der Bevölkerung von existenzieller Bedeutung ist.

Appell der Bauern an die Bundestagsabgeordneten

„Vor diesem Hintergrund appellieren wir an alle Bundestagsabgeordneten, sich gegen die geplanten Maßnahmen auszusprechen und den heimischen Bauernfamilien solidarisch zur Seite zu stehen“, so Seegers. Aus Sicht der Kreisbauernschaft ist eine wettbewerbsfähige Landwirtschaft entscheidend für stabile demokratische Verhältnisse und sichere Arbeitsplätze gerade im ländlichen Raum.

Eine Kurskorrektur in der Finanz- und Wirtschaftspolitik des Landes sei dringend erforderlich, betonte Seegers. Die breite Beteiligung verschiedener gesellschaftlicher Gruppen an den Aktionswochen im Rheinland zeige die Notwendigkeit einer gemeinsamen Diskussion über die Zukunft der Landwirtschaft und ihrer Rahmenbedingungen.

Zur Demo nach Berlin am Sonntag

„Am 15. Januar werden wir unsere Anliegen auch in Berlin noch einmal deutlich machen. Dazu werden wir bereits am Morgen des 14. Januar aus dem Rheinland nach Berlin aufbrechen“, kündigte Michael Seegers an.

