Kreishandwerkerschaft Kleve: Beste Gesellen ausgezeichnet

Bei der „Deutschen Meisterschaft auf Kammer- Landes- und Bundesebene“ sowie beim Landeswettbewerb „Die gute Form 2023 - Tischler gestalten Ihr Gesellenstück“ haben talentierte Nachwuchskräfte die Chance, ihr Können unter Beweis zu stellen und sich mit Gesellen aus NRW bzw. Deutschland in ihrem Ausbildungsberuf zu messen.

Die Kreishandwerkerschaft Kleve hatte ihre erfolgreichen Kammer- und Landessieger mit ihren Eltern und Ausbildern aus der „Deutschen Meisterschaft im Handwerk“ sowie aus dem Landeswettbewerb „Die gute Form – Tischler gestalten ihr Gesellenstück“ zu einer Feierstunde eingeladen. Kreishandwerksmeister Ralf Matenaer begrüßte alle Anwesenden an diesem Abend in der Keppelner Dorfschule. Er freute sich, zum Ende des Jahres, die besten Handwerksgesellinnen und -gesellen aus dem Kreis Kleve auszeichnen und ehren zu können.

Landrat Gerwers: „Wissen und Können fällt nicht vom Himmel!“

Landrat Christoph Gerwers gratulierte den erfolgreichen jungen Handwerkerinnen und Handwerkern herzlich zu ihren gezeigten Leistungen in den verschiedensten Wettbewerben. Aufmunternd sprach er zu ihnen in seiner Rede: „Bleiben Sie am Ball, vertiefen Sie weiterhin Ihre Kenntnisse und Fertigkeiten, denn Wissen und Können fällt nicht vom Himmel! Die Zukunft gehört Ihnen, möge die Leidenschaft für Ihr Handwerk, Sie ein Leben lang begleiten.“

Im Anschluss an diese Worte überreichte der Landrat, gemeinsam mit Kreishandwerksmeister Ralf Matenaer die Urkunden und Geschenke an die Siegerinnen und Sieger. Diese konnten sich über Geschenkgutscheine aus dem Elten Store Uedem und der Firma van Beusekom aus Kleve freuen. Nach dem offiziellen Teil bedankte sich der Kreishandwerksmeister bei allen Gästen für ihre Teilnahme und lud diese zu einem gemeinsamen Abendessen ein.

Das sind die Sieger aus Emmerich, Rees und Kleve

Kammer und Landessieger aus der „Deutschen Meisterschaft im Handwerk 2023“ sind Klara Nienhaus aus Rees, Orthopädietechnik-Mechanikerin im Orthopädietechnikerbetrieb Luttermann Wesel GmbH sowie Emilio Tück aus Emmerich am Rhein, Land- und Baumaschinenmechatroniker bei Heinz-Josef Pieper Landmaschinenmechanikermeister in Rees.

Der Sieger des Publikumspreises beim Landeswettbewerb „Die gute Form 2023“ heißt Linus Paeßens, tätig als Tischler bei der Tischlerei Stefan Komescher in Kleve.

