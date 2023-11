Lichterfahrten nehmen in den vergangenen Jahren auch im Kreis Kleve zu.

Verkehr Lichterfahrten: So ziehen die Trecker von Rees nach Emmerich

Kreis Kleve Von Rees über Kleve bis Emmerich: Am Samstag ziehen bei Lichterfahrten leuchtende Trecker durch den Kreis Kleve. Das ist ihr Weg.

In den vergangenen Jahren sorgten sie für schöne Bilder, strahlende Kinderaugen und für einen weihnachtlichen Jahresabschluss – die Lichterfahrten, die von regionalen Landwirten organisiert wurden. In diesem Jahr ist auch der Kreis Kleve wieder dabei. Am kommenden Samstag, 2. Dezember, wird es eine große Lichterfahrt von Rees über Bedburg-Hau und Kleve nach Emmerich geben. Die Polizei Kleve bittet um Vorsicht und warnt vor Verkehrsbeeinträchtigungen, zu denen es durch Traktoren-Fahrten im gesamten Kreisgebiet kommen kann.

Verantwortlich für die Fahrt der Weihnachtstrecker am Samstag ist der Reeser Landwirt Christoph Markett. Er organisierte auch in diesem Jahr wieder das Spektakel unter dem Motto „Ein Funken Hoffnung“. Gestartet wird mit Beginn der Dämmerung um 16.30 Uhr am Schulparkplatz in Rees.

Absprache mit der Polizei wegen Baustelle in Till

Von hier ziehen die Trecker über die Rheinbrücke Rees bis zur B57 und weiter in Richtung Kalkar, Till und Moyland. Im Bereich Till gibt es aktuell eine Baustelle. „Hier werden wir am Samstag spontan mit der Polizei entscheiden, ob wir dadurch fahren oder einen Schlenker einbauen“, so Markett. Gezogen wird dann weiter auf der B57 nach Hasselt und Qualburg und dann ein Stück über die B9 bis zum Klever Burger King.

Von hier geht es dann zum Klever Ring über die Riswicker Straße und auf die Van-den-Bergh-Straße. Auch über die Wiesenstraße, sowie Hafenstraße und Tiergartenstraße (dort geht es extra an der Seniorenresidenz vorbei) zieht der Korso. Abschließend geht es dann wieder auf die B9 und dann über die B 220 in Richtung Emmerich. Natürlich wird die Rheinbrücke passiert und weiter über B 220 geht es dann zu L7 und zur Endstation, dem Geistmarkt. Für drei Trecker ist dann aber noch nicht Schluss. Für diese geht es dann noch extra einmal in Richtung Neuer Steinweg zum dorigen Kinderheim.

Hier finden Sie die angemeldeten Fahrten im Verbreitungsgebiet der NRZ Kreis Kleve:

Samstag, 2. Dezember, 16.30 bis 21 Uhr von Rees, Kalkar, Bedburg-Hau, Kleve nach Emmerich.

Sonntag, 10. Dezember, von 16.45 bis 19 Uhr von Kranenburg nach Kleve.

Sonntag, 17. Dezember, von 16.30 bis 19 Uhr in Rees-Haffen-Mehr.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Kleve: Was NRZ-Gewinnerin im Fünf-Sterne-Hotel besonders gefiel

Kleve: 21 Hakenkreuze auf der Fahrbahn des Europaradweges

Kreis Kleve: Ausbildung – Trauerfeiern und Beisetzungen leiten können

Niederrhein: Schneefall im Kreis Kleve? Das sagt ein Experte

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg