Lichtspektakel bei Emmerich: Huis Bergh wird leuchten

Das Lichtspektakel in ‘s-Heerenberg lockt immer viele Besucher an.

‘s-Heerenberg Seit einigen Jahren wird ‘s-Heerenberg bei Emmerich im Januar in ein Lichtermeer getaucht. In 2024 ist das Spektakel noch größer.

Am 20. und 21. Januar 2024 verwandelt sich Kasteelstad ‘s-Heerenberg in den Niederlanden gleich an der Grenze zu Emmerich erneut in eine wunderschöne, magische Stadt der Lichter. Das Versprechen der Macher an die Besucher in diesem Jahr: 2024 wird das Lichtspektakel noch größer sein. Das Tolle: Man kann wieder kostenlos dabei sein.

Wie bereits in den Vorjahren wird eine Route durch die Stadt führen. Beginn des Rundweges ist Het Raethuys. Während der Route kommen die Besucher an historischen Gebäuden vorbei, die auf spektakuläre Weise beleuchtet werden. Außerdem kommen sie an einem besonderen Lichtgarten vorbei und können eine Lichtshow im Schloss Huis Bergh genießen, die alle 15 Minuten stattfindet.

Foodtrucks mit Fisch und Oliebollen

Während und nach der Tour ist natürlich auch für einen Snack und ein Getränk gesorgt. Die Route kann von 17.30 bis 21 Uhr besichtigt werden. Die Foodtrucks sind allerdings schon von 16.30 bis 21.30 Uhr geöffnet. Es gibt unter anderem einen Fischstand von Youri‘s Vishandel und einen Oliebollenstand von Macellaio. Für die Musik sorgen zwei Singer-Songwriter und für Kinder gibt es Zirkusdarbietungen.

Unterwegs kann zudem eine kurze Pause am Heitkamp einlegt werden. Hier wird es auch einen Foodtruck geben. Das Thema von Castle City Illuminated in 2024 ist dieses Mal „Die vier Jahreszeiten“. Diese erlebt man, wenn man die Route abläuft, die im Übrigen etwa 1750 Meter lang ist. Die Besucher können also gespannt sein, welche Lichtkreationen die Veranstalter dieses Mal aufgebaut haben. Weitere Informationen gibt es auch unter castlestadverlicht.nl.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich/Rees: Bahn installiert moderne Reiseinfo

Emmerich: Rückblick auf 100 Jahre Stadtgeschichte

Rees Altes Schöpfwerk in Rees: Mahnende Worte an die Bürger

Emmerich: Landstreicher werfen keine Bonbons mehr

Rees: Pogen zwischen Weihnachten und Silvester

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg