Maskenpflicht? Das gilt in Krankenhäusern und Seniorenheimen

Kreis Kleve Wie halten es die Krankenhäuser und Seniorenheime in Emmerich, Rees, Goch oder Kleve mit einer Maskenpflicht an Weihnachten.

Das Fest der Liebe und des Beisammenseins naht. Im warmen Miteinander, so lehrte die Corona-Pandemie, fühlen sich Viren ziemlich wohl. Besonders beim Besuch von Pflegeeinrichtungen ist daher ein Mundschutz ratsam, um vor allerlei Infekten zu schützen, die aktuell herumschwirren.

Kein Wunder also, dass viele Pflegeeinrichtungen im vergangenen Jahr von ihrem Hausrecht Gebrauch machten und eine temporäre Maskenpflicht verhangen. Wie sieht es während der kommenden Feiertage im Kreis Kleve aus? „Angesichts hoher Krankheitsstände, auch beim Personal, wäre es sicher sinnvoll“, erklärte Clivia-Chef Christian Nitsch. Zum Verbund gehören Pflegeheime, wie unter anderem das am Emmericher Parkring oder an der Klever Tichelstraße. Oder auch die Tagespflege in Haldern.

Clivia spricht Empfehlung aus

Emmerich: Eröffnung Intensivmedizinische Wohngemeinschaft - CliviaFoto: Konrad Flintrop / WAZ FotoPool Foto: Konrad Flintrop / WAZ FotoPool

Eine festgelegte Pflicht zum Tragen eines Mundschutzes wird es dort aber über die Feiertage nicht geben: „Es begrenzt sich auf die Empfehlung unsererseits.“ Dabei solle nicht nur an den Selbstschutz, sondern ebenso an den der Mitmenschen gedacht werden.

Während der Corona-Pandemie gab es in vielen Bereichen eine Maskenpflicht in Deutschland. Foto: Stefan Sauer / dpa-Zentralbild

Sogar ein freiwilliges Testangebot habe im Raum gestanden, sich kurzfristig dann aber doch nicht durchgesetzt. „Ansonsten haben wir natürlich unsere Sicherheitsvorkehrungen getroffen“, ergänzte Nitsch. Dazu behalte man die Entwicklungen des aktuellen Infektionsgeschehens im Auge.

Die katholischen Karl-Leisner-Einrichtungen beobachten aktuelle Entwicklungen

Dieselbe Strategie fahren die Katholischen Karl-Leisner-Einrichtungen (KKLE). Darunter Seniorenzentren von Kleve über Goch bis Xanten. Hygienische Schutzmaßnahmen wie regelmäßige Händedesinfektion oder das Tragen einer Maske werden auch hier unterstützt. „Eine generelle Maskenpflicht gibt es in unseren Einrichtungen aktuell aber nicht, sie ist auch für die anstehenden Feiertage nicht geplant“, führte Christian Weßels, Sprecher der KKLE, aus.

Zeitgleich passen sich die Maßnahmen der Einrichtungen an die Entwicklungen an, im Falle eines schnellen Hochschießens der Krankheitsfälle werden neue Entscheidungen getroffen. Obwohl demnach keine Pflicht ausgesprochen wird, liegt vernünftige Vorsicht in der Luft.

Verantwortungsbewusster Umgang mit viralen Infektionen

Weil das Infektionsgeschehen das aktuell nicht gebietet Gerd Heiming - Sprecher Pro Homine erklärt, warum die Krankenhaus-Holding keine Maskenpflicht eingeführt hat

Krankenhäuser und Senioreneinrichtungen von Pro Homine können ebenfalls ohne Schutzmaske betreten werden. „Weil das Infektionsgeschehen das aktuell nicht gebietet“, erklärte Gerd Heiming, Sprecher der Krankenhaus-Holding. Die Regelung gilt für alle Einrichtungen des Verbundes in Emmerich, Rees, Voerde und Wesel. Trotzdem wird auch hier auf einen verantwortungsbewussten Umgang mit viralen Infektionen gesetzt. Besucher und Mitarbeitende mit Symptomen sollten daher freiwillig zur Maske greifen.

