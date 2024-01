Karneval MCV in Rees: Kartenvorverkauf startet am Samstag

Millingen Millinger-Carnevals-Verein (MCV) lädt zur traditionellen Karnevalssitzung. Das ist am 27. Januar geplant. Hier gibt es Karten.

Unter dem Motto „Trotz aller Krisen hin und her, beim MCV da brennt der Bär! Die einen wollen lieber kleben, wir lassen heut die Bude beben!“ lädt der Millinger-Carnevals-Verein (MCV) zur traditionellen Sitzung am Samstag, 27. Januar, in den Saal Jonkhans ein. Erneut präsentiert der Verein sein klassisches und altbewährtes Sitzungsprogramm, bestehend aus Tanz- und Show-Einlagen, sowie aus Büttenreden und musikalischen Darbietungen.

Auch in dieser Session darf sich die Narrenscharr auf die Moderatoren Claus Westerhoff und Max Sesing freuen, die in altbekannter Manier durch die diesjährige Sitzung führen werden. Mit vielen Überraschungen, Spontanität, Charme und Witz versprechen beide gemeinsam mit allen Aktiven den Saal Jonkhans zum Beben zu bringen. Nachdem die langjährigen Funkenmariechen am Ende der letzten Session ihren aktiven Dienst beendet und die Tanzschuhe an den Nagel gehängt haben, ist der Verein sehr stolz, dem Publikum die nächste Generation MCV Funken präsentieren zu können.

Neue Funken sind erstmals dabei

Erstmalig werden die neuen Funken das Moderatorenduo und den Vorstand pünktlich um 19.11 Uhr auf die Bühne begleiten, um die Sitzung zu eröffnen. Während der Sitzung sorgen der Alleinunterhalter Michael Bonnes und das Team Allround Sounds Veranstaltungstechnik unter der Leitung von Christian Hesseling für den guten Ton und beste musikalische Stimmung. Für den Transport der Besucher setzt der MCV erneut einen kostenlosen Shuttlebus ein, der die Narren am Sitzungsabend vom Parkplatz am Edeka-Markt in der Ortsmitte Millingens ab 18 bis 19 Uhr zum Sitzungssaal nach Jonkhans und nach Sitzungsende bis 2 Uhr zurück in die Ortsmitte Millingens bringt.

Der Kartenvorverkauf findet am Samstag, 13. Januar, im Zeitraum von 11.11 bis 13 Uhr am „JiM - Jugendzentrum Millingen“, Hauptstraße 15 A statt. Wie in den Jahren zuvor werden die Eintrittskarten in der Reihenfolge des Eintreffens der Zuschauer verkauft. Die Eintrittskarten zur Sitzung kosten sowohl im Vorverkauf als auch an der Abendkasse zwölf pro Person. Da der Sitzungssaal mit 240 Sitzplätzen seine Grenzen erreicht und die Nachfrage sehr hoch ist, wird dringend empfohlen, sich bereits beim Kartenvorverkauf den Eintritt zum Sitzungsabend zu sichern.

Gute Stimmung beim Vorverkauf

Selbstverständlich ist während des Kartenvorverkaufs in gewohnter Manier für das leibliche Wohl bei karnevalistischer Musik und guter Stimmung gesorgt. Alle Aktiven des MCV freuen sich schon sehr, der Narrenschar ein großartiges und kurzweiliges Bühnenprogramm der besonderen Art präsentieren zu können und auf die Besucher zum Kartenvorverkauf.

