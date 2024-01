Messe bei Isselburg: 250 Künstler auf der Huntenkunst

Isselburg/Ulft Huntenkunst feiert Jubiläum. Zum 30. Mal zeigen ca. 250 Künstler ihre Werke in Ulft bei Isselburg. Das wird auf der Kunstmesse geboten.

Am 24., 25. und 26. Mai findet zum 30. Mal die internationale Kunstmesse Huntenkunst im niederländischen Ulft nahe der Grenze zu Isselburg statt. Ein besonderer Meilenstein. Ein freudiges Ereignis, das es wert ist, gefeiert zu werden, meinen die Macher.

Huntenkunst ist eine Kunstmesse, vorgesehen für professionelle Künstler und Galeristen. Die Konzentration liegt daher auf den Künstlern und ihrer Arbeit. Während dem Mai-Wochenende präsentieren 250 Künstler aus dem In- und Ausland ihre Arbeiten. Die kommende Ausgabe wird viele neue Teilnehmer haben, „was den Besuch der Veranstaltung attraktiv macht“, so Organisator Harrie Schenning.

1993 gab es die erste Huntenkunst

Die Veranstaltung zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher aus dem In- und Ausland an. In 1993 fand Huntenkunst erstmals in der Ortschaft Veldhunten in der damaligen Gemeinde Gendringen statt. Dankbar wurde die Ulftse „Galerie bij de Boeken” benutzt. Daher gibt es immer noch eine hervorragende Zusammenarbeit zwischen der Galerie. „Die Messe hatte Pioniercharakter im kulturellen Sektor, denn damals fand sie in einem großen Zelt statt, in dem mehr als 80 Künstler aus verschiedenen Ländern ihre Arbeit ausstellen konnten“, erinnert sich Schenning.

Huntenkunst will eine Plattform an Künstlern aus der ganzen Welt bieten. Die Veranstaltung bietet somit reichlich Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen. Daneben will die Organisation auch das Interesse des Publikums für zeitgenössische Kunst wecken.

Künstler aus 25 Ländern sind anwesend

Durch die Anwesenheit von Künstlern aus mehr als 25 Ländern, wird der internationale Charakter der Messe deutlich. Neben den Niederlanden gibt es unter anderem Künstler aus Deutschland, Belgien und Frankreich, sowie Finnland, Frankreich und Russland. So kann der Besucher auch die verschiedenen Einflüsse entdecken, die durch die Herkunft der Künstler in ihren Werken zu finden sind. Jedes Jahr ist ein Land Themenland.

In diesem Jahr ist Pakistan das Themenland. Auf Huntenkunst 2024 stellen auch die Künstler aus Pakistan im Galerie bij de Boeken auf dem DRU Industriepark aus. Die Ausstellung „Die Pakistanis kommen!“ dauert vom 13. Mai bis 31. Juni.

Tickets und Öffnungszeiten

Die SSP-Halle ist übrigens eine ehemalige Produktionshalle (5500 m²), worin einst die berühmten DRU-Kochtöpfe hergestellt wurden. Im Mai wird hier alljährlich ein „Künstlerdorf“ gebaut. Die Einrichtung und Optik der Halle sorgt dafür, dass der Betrachter immer wieder einen neuen Ausstellungsraum betritt.

Die Huntenkunst findet Freitag, 24. Mai, 17 bis 21 Uhr; Samstag, 25. Mai, 10 bis 20 Uhr und Sonntag, 26. Mai, 10 bis 18 Uhr in der SSP-Halle/ DRU Industriepark, DRU Laan 2, 7071 MC Ulft statt. Kostenlose Parkmöglichkeit gibt es neben der Ausstellungshalle. Mehr Infos auch unter www.huntenkunst.org. Der Eintritt beträgt zehn Euro pro Person.

