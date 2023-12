Mitarbeiter bespuckt: So reagiert das Jugendcafé Emmerich

Mitarbeiter im Juca wurden bespuckt: So reagiert das Jugendcafé Emmerich.

Emmerich Beleidigt und bespuckt: Nach Ärger mit Besuchern greift das Team des Jugendcafés am Brink in Emmerich zu einer radikalen Maßnahme.

In der Emmericher Innenstadt ist das Jugendcafé am Brink (Juca) ein Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche. Und das mittlerweile seit über 25 Jahren. Das fünfköpfige Mitarbeiterteam bietet – egal ob in der Schulzeit oder den Ferien – Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Workshops werden immer wieder angeboten. Zudem stehen Spiele, aber auch eine Playstation bereit.

Platz zum Freunde treffen gibt es ebenso, zudem steht eine Küche für eine gemeinsame Kochsession bereit. Neben alle dem hat das Team auch stets ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte seiner Besucher, die manchmal auch aus einem schwierigen Umfeld kommen.

Juca-Team zieht die Reißleine

Doch aktuell ist alles anders im Juca. Das Team musste zu einer radikalen Maßnahme greifen. Mit „Blackout“ wurde diese überschrieben. Das gesamte Juca wurde in der vergangenen Woche komplett leer geräumt. Heißt: Eine Woche gibt es keine Spiele, keine Spielgeräte und keine PlayStation mehr für die Besucher. Ebenfalls eingestellt sind der Verkauf von Getränken und Süßigkeiten und es gibt kein WLAN.

Diesen radikalen Schritt ist das Team des Jucas nicht ohne Grund gegangen. „In der letzten Zeit wurden mutwillig unsere Einrichtung und Spielgeräte zerstört, das Juca enorm zugemüllt, Mitarbeiter wurden bespuckt und beleidigt und unsere Grenzen wurden nicht ernst genommen“, teilt das fünfköpfige Team mit.

Jugendcafé ist komplett leereräumt

Auch wenn das Jugendcafé nun komplett leer geräumt ist, steht das Angebot: „Ihr könnt gern kommen!“ Nur: Der Alltag wird ein anderer sein. „Wir möchten mit euch die Themen Ehrlichkeit, Respekt, Gewalt jeglicher Art und Wertschätzung besprechen“, teilen die Juca-Mitarbeiter mit. „Denn das Verhalten, was wir in den letzten Wochen beobachtet und erlebt haben, stellt sich gegen alle Werte und Normen, für die wir stehen.“

Angedacht ist, den Blackout bis Mitte der Woche laufen zu lassen. Es sei das erste Mal, so Stadtsprecher Tim Terhorst, dass das Juca eine solch‘ drastische Maßnahme ergreifen musste. Doch ob die Maßnahme wirklich gen Ende der Woche endet, dafür seien die Besucher des Jugendcafés letztlich verantwortlich.

