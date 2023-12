Mittagstisch Emmerich: Hilfe kommt nicht nur an Weihnachten

Emmerich Eine Mahlzeit und Lebensmittel – das gibt‘s im Aldegundisheim Emmerich. Warum Leiterin Andrea Schaffeld die Emmericher großartig findet.

Immer mehr Menschen geht es weniger gut als anderen. Ob an Weihnachten oder an allen anderen Tagen des Jahres. Das Geld ist knapp, Lebensmittel werden immer teurer. Man ist auf Wohltätigkeit und Hilfe anderer angewiesen.

Beim Mittagstisch der Katholischen Kirchengemeinde St. Christopherus/St. Johannes der Täufer gibt es samstags im Keller des Aldegundisheims eine warme Mahlzeit, die Lebensmittelausgabe für bedürftige Menschen findet jeden Dienstag und Freitag statt. Dazu sind meist drei Fahrer früh morgens unterwegs und fahren zwei Touren zu nahezu allen Lebensmittelmärkten in der Stadt.

Gedacht für 90 Haushalte pro Ausgabetag

„Die Märkte stellen Produkte zur Verfügung, die nicht mehr für verkaufsfähig gehalten werden“, erzählt die Leiterin des Mittagstischs Andrea Schaffeld. „Der Klassiker im Moment sind Säckchen mit Mandarinen. Da ist eine schimmelig, zehn können wir retten.“ Obst, Gemüse, Milchprodukte kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums, das sind die Hauptprodukte für die Ausgabe. Andrea Schaffeld und ein Team von sechs bis acht Helfern sortiert die Waren, füllt sie in Kisten – ehrenamtlich.

Was dann nach einer Fülle von Lebensmitteln aussieht, ist gedacht für über 90 Haushalte. „Wir rechnen mit Faktor 2,5 und 3 –Großfamilien sind auch dabei“, so Schaffeld.

Für Gerechtigkeit sorgt das Zufallsprinzip

Alle Kunden haben eine Kundenkarte, farblich sortiert. Es zählt nicht, wer am Ausgabetag zuerst kommt. „Für Gerechtigkeit wird mit dem Zufallsprinzip gesorgt.“ Ab 11.15 Uhr werden die Kundenkarten eingesammelt, kommen in einen Topf. „Nach dem Ziehen der Karten geht’s rund – mit diesem Prinzip läuft das Ganze ohne Konflikte, wichtig ist hier die Transparenz“, erklärt die Leiterin.

Was im Supermarkt abgeholt wird, reicht natürlich nicht. „Dazugekauft werden zum Beispiel Kartoffeln, Eier, Zucker, Mehl, jetzt zu Weihnachten auch Öl, im Monat für rund 5000 Euro.“ Finanziert wird dies ausschließlich aus Spenden. „Die Spendenbereitschaft in Emmerich ist einfach großartig. Ob Sammelaktionen oder Geldspenden“, freut sich Andrea Schaffeld und erzählt: „Zwei Spender kommen immer am Monatsanfang und bringen 100 Euro. Sie möchten nie genannt werden, sie sind einfach da.“

Sorgenpunkt: Ältere Menschen

In diesem Jahr war alles etwas leichter. „Die Stadt Emmerich hat Geldmittel bekommen aus dem Stärkungspakt NRW, davon gab es auch etwas für den Mittagstisch und das Projekt Schulmaterial.“

Fällt es den Menschen schwer, zu kommen? „Gar nicht“, sagt Andrea Schaffeld, „bei uns ist es schön.“ Sorgen bereiten ihr allerdings Witwen, Witwer und ältere Menschen. „Denen fällt es schon schwerer, zu kommen. Wenn dann noch Gebrechlichkeit dazu kommt… Da gibt es welche, die nicht mehr in der Lage sind, in die Stadt zu laufen, sich aber auch den Bus nicht leisten können. Diesen Menschen gilt ein besonderes Augenmerk.“

Wir bieten uns an als Mensch an. Das ist etwas Schönes! Andrea Schaffeld - Leiterin Mittagstisch über das Ehrenamt

Besondere Aktionen

Ein positiver Aspekt: Einen Mangel an Ehrenamt gibt es nicht. „Wir bieten uns an als Mensch an. Das ist etwas Schönes. Wenn Menschen in größter Not sind, vertrauen sie sich uns an, es geht nicht nur um Lebensmittel.“

Zu Weihnachten und zum Jahreswechsel gibt es besondere Aktionen. Die Sternstunde der Johanniter, Entenkeulen-Essen im Restaurant, im Januar ein Wintergrillen. Und manchmal hilft auch der Zufall oder wie in diesem Fall die Polizei Emmerich: Aus Hehlerware kamen 36 original verpackte Eierkocher. Zwar reichten die nicht für alle Kunden, aber eine kurzerhand organisierte Verlosung brachte zudem noch eine Menge Spaß für die Kunden.

Großartiges Projekt der Gesamtschule Emmerich

Spendenbereitschaft gibt es überall: Aus einer Grundschule in Elten kamen zum Beispiel drei Kartons mit gebrauchten Spielen. „Sowas wird dann bis Weihnachten zurückgehalten“, erzählt Andrea Schaffeld. Kaffee gibt es zu Weihnachten auch für alle dank der Kaffeerösterei van Gülpen.

Ein weiteres großartiges Projekt kommt von der Gesamtschule Emmerich: Die 6. Klasse hatte eine Projektwoche zum Thema Armut. Andrea Schaffeld kam in die Schule und sprach über Hilfsmöglichkeiten. „Daraufhin haben die Schüler freitags bei uns gearbeitet. Die Kinder waren genial. Verantwortungsvoll und ganz ernsthaft… und wollen jetzt öfter kommen.“ So helfen sie nun jeden Freitag zweimal drei Kinder beim Sortieren der Lebensmittel und bei der Ausgabe. Ehrenamtlich versteht sich. „Es ist wichtig, dass Kinder solche Erfahrungen mitnehmen“, so Andrea Schaffeld.

