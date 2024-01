Musiknacht Emmerich Live: Jetzt Tickets für März sichern

Emmerich Künstler spielen zeitgleich in Kneipen – das ist Emmerich Live. In diesem Zeitraum können die limitierten Karten erworben werden.

Am Samstag, 16. März, findet ab 19 Uhr wieder die Musiknacht Emmerich live statt. Wer Lust hat in verschiedenen Lokalen den Stimmen von zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern zu lauschen, der sollte sich beeilen, denn die Ticketanzahl ist begrenzt. Der Vorverkauf von 900 Tickets startet ab sofort und endet am 8. März. An der Tageskasse am 16. März sind dann noch 100 Restkarten verfügbar.

Ab dem 16. Januar können die Tickets im Vorverkauf in der Tourist Information, Rheinpromenade 11 erworben werden. Unter https://emmerich-gutschein.de/shop können Tickets für zehnTage reserviert werden.

Bis einschließlich 8. März kosten die Karten für Erwachsene 15 Euro, für Jugendliche unter 18 Jahren und Senioren ab 65 Jahren 7,50 Euro. Am Veranstaltungstag sind die Karten zum Tageskassenpreis von 20 Euro für Erwachsene und zehn Euro für Jugendliche unter 18 Jahren und Senioren ab 65 Jahren erhältlich. Der Tageskassenverkauf am 16. März findet nur vor Ort in der Tourist Info statt. Der Vorverkauf und Tageskassenverkauf endet, sobald die Höchstgrenze der verfügbaren Tickets erreicht wird.

Tribal Voice, Hot Rock Devils und Freezeland

„Nach der ausverkauften Veranstaltung im vergangenen Jahr sind wir zuversichtlich, dass es auch in diesem Jahr voll wird. In diesem Jahr wird die Veranstaltung wieder von der Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH in Kooperation mit der Musik- und Kulturinitiative Emmerich (M.u.K.i.E.) e.V. (Am Brink Events) organisiert“, erklärt WFG-Geschäftsführerin Sara Kreipe.

Mit dabei sind unter anderem Tribal Voice, Hot Rock Devils, Freezeland, Dauerbrenner sowie JuMa, die in Lokalitäten wie Zum Raben, Onder de Poort, Promenade 8, Estrellas Cantina oder der Gaststätte Zum Rathaus spielen. In diesem Jahr mit dabei ist auch das Schiff Germania.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich/Rees: Volksbank investiert zum Schutz gegen Automatensprengungen

Rees: Schützen feierten erstmals in den neuen Räumlichkeiten

Kreis Kleve: Landwirte skeptisch – „Das Frühjahr wird schwierig!“

Rees: Wann die Kirchen-Sanierrung abgeschlossen wird

Emmerich: Mahlwerk der Eltener Mühle drehte sich 2023 viel

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg