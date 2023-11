Nach dem Stromsparjahr: Emmerich leuchtet zu Weihnachten

In Emmerich wurde am Dienstag der Weihnachtsschmuck in der Steinstraße angebracht.

Emmerich In Emmerich wurde am Dienstag die Weihnachtbeleuchtung aufgehängt. Diesmal noch üppiger als sonst. Dann wird das Licht eingeschaltet.

Nachdem im vergangenen Jahr die Emmericher Weihnachtsbeleuchtung etwas spärlicher ausgefallen war, weil Strom gespart werden musste, werden in diesem Jahr deutlich mehr Beleuchtungen in der Emmericher Innenstadt zu sehen sein. Am Dienstag wurden die ersten Weihnachtsbeleuchtungen von den Mitarbeitern der KBE aufgehängt.

Weihnachtskugeln für die Laternen

Die Weihnachtskugeln hängen bereits an den Laternen. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

So wurden in der Steinstraße die weihnachtlichen Straßenüberhänge angebracht und die Laternen wurden mit Weihnachtskugeln ausgestattet. An den Laternen werden auch Sterne zu sehen sein. „Es leuchtet in diesem Jahr viel“, sagt Verena van Niersen von der Wirtschaftsförderung lachend, die für die Weihnachtsbeleuchtung zuständig ist.

Erweitert wird die Beleuchtung in den Bereichen Alter Markt, Mennonitenstraße und Kleiner Löwe. Hier wurden neue Steckdosen angeschafft, damit es zu Weihnachten auch hier leuchten kann. Verena van Niersen berichtet, dass insgesamt 25 Steckdosen im Stadtgebiet zusätzlich angeschafft wurden.

Nach Totensonntag wird das Licht eingeschaltet

Zum Emmericher Lichtermarkt, der vom 8. bis 10. Dezember auf dem Emmericher Rathausplatz organisiert wird, werden auch wieder Rentiere, Engelsflügel und Weihnachtsmänner und Kugeln angeschaltet.

In Emmerich wurde am Dienstag die Weihnachtsbeleuchtung angebracht. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Und wann werden die Lichter eingeschaltet? „Traditionell erst nach Totensonntag“, sagt van Niersen. Sprich: Am 27. November wird der Schalter umgelegt und dann erstrahlt Emmerich in weihnachtlicher Stimmung.

