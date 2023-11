Natur Naturschauspiel im Kreis Kleve: Wildgänse in freier Wildbahn

Rees Das Naturschutzzentrum Kreis Kleve lädt ein zu Vortrag und Besuch der Wildgänse. Dieses Programm erwartet die Teilnehmer der Exkursion.

Am Sonntag, 26. November, 14.15 bis 17.15 Uhr, bietet das Naturschutzzentrum im Kreis Kleve eine Veranstaltung zu Wildgänsen an: Wildgänse am Niederrhein – Infonachmittag mit Vortrag, Beobachtung und Fahrt zum Schlafplatz der Gänse.

Der Niederrhein ist eine internationale Drehscheibe für arktische Wildgänse. Tausende von ihnen ziehen im Herbst hierhin, um zu rasten oder zu überwintern. Aber warum tun sie das? Bei Kaffee und Kuchen erläutern die Referentinnen Mareike Büdding und Bettina Blöß in einem anschaulichen Vortrag viel Wissenswertes über die Vögel. Welche Arten kann man am Niederrhein beobachten? Wie unterscheidet man sie? Woher kommen sie, wie leben sie und warum tragen einige einen Halsschmuck?

Wildgänse in freier Wildbahn beobachten

Anschließend geht es gemeinsam nach draußen, um die Wildgänse in freier Wildbahn zu beobachten. Zu guter Letzt dürfen die Teilnehmer den Anflug Tausender Wildgänse auf ihre Schlafgewässer beobachten.

Für die Exkursion ist ein eigener PKW erforderlich, gegebenenfalls sind auch Fahrgemeinschaften möglich. Bei Bedarf bitte bei der Anmeldung angeben. Treffpunkt ist der Wahrsmannshof, Bergswick 19, 46459 Rees, die Gebühr beträgt zwölf Euro inklusive Kaffee und Kuchen. Eine Anmeldung ist erforderlich bis zum 23. November unter Tel. 02851/ 96 33 0 oder info@nz-kleve.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg