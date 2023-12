Sprechstunde Orthopädie in Emmerich: Arzt bietet Telefon-Sprechstunde

Emmerich Arthrose und künstliches Gelenk: Ärzte am Emmericher Spital bietet Telefon-Sprechstunde der Orthopädie und Unfallchirurgie an.

Am Mittwoch, 20. Dezember, bietet die Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie am St. Willibrord-Spital Emmerich allen Interessierten eine Experten-Hotline zum Thema „Arthrose und künstlicher Gelenkersatz bei Hüfte und Knie“ an.

Gesprächspartner von 15 bis 17 Uhr sind Chefarzt Dr. Heiko Rüttgers und Oberarzt Dr. Karsten Schmidt. Es stehen folgende Telefonnummern zur Verfügung: 02822/73-1100 und 02822/73-1710. Anrufer erhalten eine Individualberatung und können ganz persönliche Fragen zu ihrem Krankheitsbild stellen.

Leistungsspektrum der Abteilung

Im St. Willibrord-Spital bilden Orthopädie und Unfallchirurgie sowie Hand- und Fußchirurgie eine gemeinsame Abteilung. Das Leistungsspektrum der Abteilung umfasst die konservative und operative Behandlung sowie die Nachsorge und Rehabilitation von Verletzungen aller Art und deren Folgen sowie von angeborenen und erworbenen Formveränderungen, Fehlbildungen, Funktionsstörungen und Erkrankungen der Halte- und Bewegungsorgane. Das gesamte Spektrum des künstlichen Gelenkersatzes wird im zertifizierten Endoprothetik-Zentrum abgedeckt

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich: Planungen für neue Wasserstoff-Leitung nach Bocholt

Rees: Was die Abfallentsorgung 2024 kosten soll

Emmerich: Drogen im Wert von einer Million Euro entdeckt

Emmerich: Hier geht‘s jeden Tag zum Gewinn im Lions-Adventskalender

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg