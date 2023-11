Probat Emmerich: Jubilare geehrt, Ruheständler verabschiedet

Probat ehrte Ruheständler und Jubilare in Emmerich.

Emmerich Probat in Emmerich bedankte sich bei 13 Jubilaren und angehenden Ruheständlern für ihre lange Betriebszugehörigkeit. Das erhielten sie.

Nach vielen Jahren engagierter Tätigkeit für Probat in Emmerich verabschiedeten Firmenchef Wim Abbing und der Betriebsratsvorsitzende Christoph Derksen nun acht Mitarbeiter in den wohlverdienten Ruhestand. Außerdem wurden an diesem Tag drei 25-jährige, ein 40-jähriges und zwei 50-jährige Betriebsjubiläen begangen.

„Wir befinden uns am Ende eines spannenden Jahres, und zwar Jahr eins nach Fertigstellung von Probat Go, dem Neu- bzw. Umbau unserer Fertigung hier am Standort Emmerich“, begann Wim Abbing seine Festansprache, mit der er traditionell die jeden November stattfindende Jubilar- und Verabschiedungsfeier eröffnet.

Probat hat Umstrukturierungen innerhalb der Unternehmensgruppe vorgenommen

„In diesem Jahr haben wir uns vor allem mit unserer eigenen Arbeitsweise, auch über die Produktionsabläufe hinaus, beschäftigt. Wir haben uns gefragt, ob unsere Prozesse - insbesondere aus Kundensicht – zielführend sind und dabei festgestellt, dass wir auch hier Verbesserungspotenzial haben. Daran arbeiten wir!“, fuhr er mit Einblicken in die aktuellen internen Beschäftigungsfelder fort.

Aber auch im Bereich externer Projekte bewegt sich beim Weltmarktführer einiges: So hat Probat Umstrukturierungen innerhalb der Unternehmensgruppe vorgenommen, um Synergien besser nutzen und dadurch bei segmentübergreifenden Projekten zielführender unterstützen zu können: Aktuell übernimmt Probat beispielsweise die Planung eines Großprojektes von HDM, der zweiten Division der Probat-Gruppe. Der Anbieter von maßgeschneiderten Komplettlösungen für das Kakao- und Schokoladensegment feierte in diesem Jahr ebenfalls ein Jubiläum, und zwar sein 10-jähriges.

Gemeinsame Ziele im Unternehmen haben

„Wenn wir gemeinsam das Ziel haben, dieses Unternehmen durch die nächsten Jahrzehnte zu führen und dem Wettbewerb zu zeigen, was wir können, dann können wir das auch! Wenn wir etwas erreichen wollen, dann schaffen wir das auch. Und das ist wirklich beeindruckend. Ich freue mich sehr, dass wir da stehen, wo wir stehen und gelassen ins nächste Jahr gehen können. Das ist Probat, das sind auch Sie, und dafür danke ich Ihnen!“

Mit diesen Worten schloss er seine einleitende Ansprache, bevor er sich dann mit persönlichen Worten und – im Fall der Jubilare – ganz besonders veredelten Kaffeebohnen an die einzelnen Ehrengäste richtete. Danach wünschte Christoph Derksen den Geehrten alles Gute für die Zukunft und den angehenden Ruheständlern einen erfolgreichen Übergang in einen Lebensabschnitt mit neuen Aufgaben und Herausforderungen.

Das sind die Jubilare bei Probat Emmerich

Alle Probat-Mitarbeitenden, die 25 und mehr Jahre im Unternehmen tätig sind, finden ihren Namen auf einer Holztafel im Foyer des Unternehmens wieder. Auch das ein Ausdruck der Wertschätzung des Unternehmens den Menschen gegenüber, deren tägliche Arbeit das Unternehmen zu dem gemacht hat, was es heute ist: Weltmarktführer im Maschinen- und Anlagenbau für die kaffeeverarbeitende Industrie.

Und das sind die Jubilare: Anja Franken, Carmen Holtkamp und Thomas Koziorowski (25 Jahre); Jörg Jansen (40 Jahre); sowie Manfred Esters und Johannes Kersjes (50 Jahre). Die angehenden Ruheständler sind: Claudia Adler, Manfred Esters, Jochem Fink, Dorle Gläser, Hubert Kersten, Ulrich Roers, Klaus Tempels und Ralf Wedel.

