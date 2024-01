Punk Meets People: Diese Bands sind beim Open Air 2024

Foto: Nick Josten / Jo! Public Relations for Bands and Brands

Rees-Haldern Im Halderner Heidepark steigt erneut das Festival Punk Meets People. Freitags sogar mit freiem Eintritt. Und trotzdem mit namhaften Bands.

Der Punk geht ab. Zwischen den Bäumen. Das 4. Punk Meets People (PMP) Open Air Festival 2024 steigt am Freitag und Samstag, 3. und 4. Mai. Letztmals auf dem Heideplatz in Rees-Haldern, Heideweg. Der Hauptact wird dabei erstmal eine Überraschung bleiben. „Diese Band steht bei vielen auf der Wunschliste“, deutet Malte Viohl vom Orga-Team schon mal an. Der hochklassige Act werde spätestens am 1. Mai bekannt gegeben.

Bestätigt sind hingegen Engst, Faintest Idea, Skassapunka, Angry Youth Elite, Muuske, True Voodoo, Captain Asshole, Fluffy Machine, Barber‘s Clerk, Jonny Karacho, The Sprities, Cargo Goods und Squeky Wheels. Für den Freitag gilt sogar: Eintritt frei! Lediglich der Festivalbesuch am Samstag ist zu bezahlen. „Trotzdem haben wir Freitag ein hervorragendes Line-up. Wir wollen damit neugierig machen“, sagt Viohl.

Das Open Air findet am Heideweg in Haldern statt. Foto: Nick Josten / Jo! Public Relations for Bands and Brands

Engst – die neue deutsche Punk-Hoffnung

Genau so lang wie der geheime Hauptact wird der zweite Hauptact am Samstag auf der Bühne stehen: Engst aus Berlin. „Die neue deutsche Punk-Hoffnung“, so Malte Viohl. Ihr Punk-Rock ertönt mit eingängigen, melancholischen Melodien.

Faintest Idea (Samstag) aus King‘s Lynn in England wollten die Macher schon zehn Jahre lang buchen, jetzt hat es geklappt. Der Heidepark wird eine energiegeladene Performance erwarten dürfen. Ska-Punkt mit tiefen, kräftigen Stimmen und fesselnden Bläsern.

Skassapunka kehren zurück

Die italienische Band Skassapunka (Freitag) kehrt zurück zum PMP. Natürlich mit ihrer antifaschisten Haltung, aber auch mit Ska-Punk.

Skassapunka, hier 2018 bei Punk Meets People, kehren zurück. Foto: Jens Uwe Wachterstorm / Funke Foto Services GmbH

Angry Jouth Elite (Samstag) aus dem Ruhrpott passen mit ihren DIY- (Do it yourself – mach es selbst) und Skater-Attitüde perfekt zu PMP. Die hervorragende Live-Band bietet nicht nur flotte Songs zum Mitsingen, sondern auch zum Nachdenken.

Brachial und sanft zugleich

Muuske (Samstag) aus Bad Segeberg verschmelzen deftige Hardcore-Elemente mit poppigen Melodien – brachial und sanft zugleich.

Die Münchener Gruppe Captain Asshole (Freitag) stehen für Orgcore; melodiöse Gitarren und mehrstimmiger Gesang in ihrem Punkrock.

Das ist das Punk Meets People-Team, das alles organisiert. Foto: Nick Josten / Jo! Public Relations for Bands and Brands

Kindermusik kann auch punkig sein

Die Schweizer Fluffy Machine (Freitag) bringen gute Laune mit. Skate Punk im traditionellen kalifornischen Sinn sind ihr Ursprung, zuletzt stieg die Intensität, was eine Mischung aus Moshpit und Poolparty ergibt.

Es wird zum Auftakt am Samstag ein Kinder-Spezial geben. Johnny Karacho beantwortet mit Folk, Ska, Pop und Punk, wer die Kokosnuss geklaut hat. Denn seine zum Festival passende Musik kommt mit kindgerechten Texten daher.

Heimspiel für mehrere Bands

Die Cargo Goods (Samstag) mit Halderner Verbindung, aber Bandmitgliedern vom Niederrhein, aus Westfalen und Ostfriesland, hat praktisch ein Heimspiel. Gitarre, Bass, Schlagzeug, so einfach kann das Werkzeug sein, aber die Band rockt detailverliebt und selbstreflektiert.

The Sprities (Freitag) aus Haldern spielen Rock und Pop, eingängig, griffig und in im Dorf auch erprobt.

Der Publikumsliebling des Bandcontests 2023 wird noch belohnt

Für True Voodoo gibt es sozusagen ein Happy-End. Beim Bandcontest im Vorjahr freitags waren die Emmericher der Publikumsfavorit, landeten bei der Jury aber auf Platz 2. Dieses Jahr bekommen sie Samstag den Auftritt. Eine druckvolle, energiegeladene Show ist zu erwarten.

Hier gibt es Tickets 150 Tickets sind schon verkauft; mehr als in den Vorjahren zu diesem Zeitpunkt. Bis zu 1000 Gäste sind möglich. Karten gibt es unter www.pmp-shows.de/shop/. Hier kann inklusive Versand das Festivalticket für 35,50 Euro erworben werden. Auf der Seite werden auch Festival-Shirts und -Pullover verkauft. Freitag ist um 18 Uhr Einlass; Musik ab 19 Uhr. Samstag ist um 13 Uhr Einlass; 13.30 Uhr geht es los auf der Bühne.

Indie, Garage- und Grunge-Rock, mal melodisch, mal gitarrenlastig sind bei Squeeky Wheels (Freitag) aus dem Raum Xanten zu erwarten.

Ein Food Influencer ist dabei

Nochmal Xanten: Barber‘s Clerk (Samstag) verarbeiten in ihrem Folk‘n‘Roll auch Country, Blues und etwas Reggae – zwischen Pub und Pogo ist alles erlaubt.

Bei den Speisen wird es dieses Jahr interessant. Punk Meets People hat einen Food Influencer gewinnen können, der mit seinem Kollegen das Catering mit selbstgemachten Speisen leitet. Da dürfe man „High Class Fast Food“ erwarten, meint Viohl. Eine Cocktailbar wird aufgebaut. Und ein Stand „Kein Bock auf Nazis“ ist dabei.

