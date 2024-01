Die Anmeldungen für die Realschule in Rees finden jetzt statt.

Realschule Realschule in Rees: Termine für die Anmeldungen

Die Anmeldungen für das Schuljahr 2024/25 an der Realschule Rees finden vom 14. bis 16. Februar und vom 19. bis 20. Februar statt. An diesen Tagen können die Kinder täglich von 7.30 bis 13 Uhr im Sekretariat angemeldet werden. Zusätzlich besteht noch am Mittwoch, 14. Februar, von 15 Uhr bis 17 Uhr die Möglichkeit der Anmeldung.

Wartezeiten vermeiden

Damit unnötige Wartezeiten vermieden werden, können die Eltern in dem auf der Homepage www.realschulerees.de bereitgestellten online-Kalender einen Anmeldetermin buchen. Dort befinden sich auch das Anmeldeformular und alle Informationen zur Anmeldung. Für die Anmeldung müssen das Familienstammbuch beziehungsweise die Geburtsurkunde, der möglichst bereits ausgefüllte Anmeldebogen, jeweils das Original und eine Kopie des Halbjahreszeugnisses des 4. Schuljahres und des Empfehlungsschreibens der Grundschule sowie der Nachweis über die 2-fache Masernimpfung Ihres Kindes (Impfbuch) unbedingt mitgebracht werden.

Sollten Fragen zur Anmeldung oder zum Schulwechsel bestehen oder falls eine Anmeldung über den Online-Kalender nicht möglich ist, steht die Realschule der Stadt Rees gerne unter der Rufnummern 02851/9799344 zur Verfügung.

