Rees: 96 bedürftige Kinder mit Weihnachtsgeschenk erfreuen

Rees Apotheke am Stadtgarten in Rees startet Wunschsternaktion. Wie Spender an die Sterne kommen, um Kinder glücklich zu machen.

In Kooperation mit der Stadt Rees hat die Apotheke am Stadtgarten die Wunschsternaktion ins Leben gerufen: „Wir haben die Namen von 96 bedürftigen Kindern in Rees bekommen“, schildert Esther Beckmann. Interessierte Wohltäter können sich in der Apotheke oder in Haldern im Lindenhof und in der Bäckerei Jansen einen Wunschstern abholen.

Darauf stehen Vorname, Alter und Geschlecht des Kindes. Die Teilnehmer sind aufgerufen, den Kindern bis zum 11. Dezember ein altersgerechtes Geschenk zu kaufen und gerne liebevoll zu verpacken – im Wert von maximal 25 Euro. Und bitte den Stern auf das Geschenk kleben. Schon jetzt hätten sich einige Wunschsterne mitgenommen: „Die Wunschsternaktion gibt den Menschen so viel Freude“, hat Beckmann beobachtet.

Apotheke Rees liefert die Geschenke unterstützt durch die Caritas aus

Die Caritas Rees unterstütze die Apotheke dann bei der Auslieferung der Geschenke, sodass diese pünktlich unter dem Weihnachtsbaum liegen können. Die Apotheke bittet um tatkräftige Unterstützung dieser herzerwärmenden Aktion und bedankt sich bereits an dieser Stelle bei allen Mitwirkenden.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich: Flusskreuzfahrtschiffe können jetzt besser anlegen

Emmerich: Bewerbungsphase für Seniorenvertretung verlängert

Rees: Friedhof feiert 200-jähriges Jubiläum

Isselburg: Wohngemeinschaft Louise in Anholt ist bald bereit

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg