Rees: Abfuhr von Restmüll-Tonnen ausgefallen – Neuer Termin

In einigen Bereichen in Rees wurde der Müll nicht geleert.

Rees Die Stadt Rees teilt mit, dass die Restmüll-Tonnen am Mittwoch an einigen Stellen nicht geleert wurden. Leerung wird nachgeholt.

In einigen Bereichen der Stadt Rees wurden am Mittwoch die Restmüll-Tonnen nicht geleert. Wie die Stadt mitteilt, wurde der Restmüll aufgrund eines Ausfalls nicht abgefahren.

Diese Straßen sind betroffen

Die Abfuhr erfolgt damit am heutigen Donnerstag, 18. Januar. Betroffen sind folgende Straßen: Grietherort, Reeserward, Grietherbusch, Holländerdeich, Im Bruchfeld, Lessingweg, Bruchstr., Grenzweg, Millinger Str., Luisendorf, Teilbereich Fischerstr., Am Hurler Meer, Quirinusstr., Hüttenstr., Ab Bahnübergang Richtung Schwarzer Weg Reeser Str., Schwarzer Weg, Jülkesweg, Am Bongert, Alte Driesch, Schaffeld und Anholter Str./Millinger Str.

