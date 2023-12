Rees: Altes Schöpfwerk bekommt mobile Unterstützung

Rees/Emmerich Um ein 100 Jahre altes Schöpfwerk zu entlasten, wird vom Deichverband eine zusätzliche mobile Pumpe eingesetzt. THW ist daher gefragt.

Das Hochwasser geht aktuell leicht zurück, soll aber direkt im neuen Jahr wieder anzusteigen. Die Schöpfwerke leisten in dieser Zeit in der Region Höchstleistungen. Sie sind untrennbarer Bestandteil einer erfolgreichen Hochwasserabwehr, so der Deichverband Bislich-Landesgrenze.

So etwa auch das Schöpfwerk an der Haffenschen Landwehr in Rees. Das denkmalgeschützte, über 100 Jahre alte Schöpfwerk in Haffen bekommt nun seit dem Wochenende Unterstützung durch eine mobile Pumpe, die der Deichverband bereits vor Weihnachten von der Firma Hülskens für den „Plan B“ zur Verfügung gestellt bekommen hat.

Schöpfwerk entwässert das Hinterland

Das historische Schöpfwerk entwässert das Hinterland mit einem Einzugsgebiet von ca. 50 Quadratkilometer über die Haffensche Landwehr. Da die Versagenswahrscheinlichkeit der 100 Jahre alten Pumpentechnik naturgemäß hoch sei, habe der Deichverband vorsorglich die mobile Pumpe einsatzbereit gemacht. Die Rohre zur Entwässerung werden dazu über den Deich und die K7 gelegt und entwässern in den Altrhein.

Aufgrund der geringen Gefälle der Gräben wird in Intervallen gepumpt. Das Wasser fließt also nicht zum Schöpfwerk, sondern muss sich zur Pumpe von selbst auspegeln. Natürlich braucht auch eine Pumpe genug Wasser „vor der Pumpe“. Deshalb sind an Schöpfwerken immer große Wasserflächen, sogenannte Mahlbusen, angelegt.

Überfahrt für Einsatzfahrzeuge

Um die Überfahrt für Einsatzfahrzeuge (Rettungswagen, Feuerwehr, Polizei, Deichwache, Deichverband) weiterhin sicherzustellen, wurde Samstagvormittag eine Schlauch-Brücke durch das THW (Ortsverbände THW OV Wesel und THW Emmerich) installiert. Die Brücke ermöglicht im Notfall die Überfahrt des im Querschnitt 40 cm großen Rohres.

Der Deichverband bedankt sich schon für die kooperative Arbeit mit der Stadt Rees, dem THW, dem Kreis Kleve, der Firma Hülskens und der Kreisleitstelle Kleve für die Vorbereitung und Unterstützung der Maßnahme. Der durchnässte und sanierungsbedürftige Deich muss weiterhin für den Durchgangsverkehr gesperrt bleiben.

