Rees: Anmeldungen am Gymnasium Aspel – Das sind die Termine

Rees Am Gymnasium Aspel in Rees stehen bald die Schulanmeldungen an. Die Termine stehen. So können sich Eltern für die Termine anmelden.

In diesem Jahr finden die Anmeldungen für das kommende Schuljahr am Gymnasium Aspel in Rees vom 14. bis 16. Februar und vom 19. bis 20. Februar statt. An diesen Tagen können die Erziehungsberechtigten täglich von 7.30 bis 13 Uhr ihr Kind im Schulsekretariat für die 5. Klasse oder für die Oberstufe anmelden.

Zusätzlich besteht noch am Mittwoch, 14. Februar, von 15 bis 17 Uhr die Möglichkeit der Anmeldung. Hierzu können sich die Eltern in dem auf der Homepage www.gymnasiumaspel.de bereitgestellten online-Kalender den für sie passenden Anmeldetermin aussuchen, so dass unnötige Wartezeiten vermieden werden. Ebenso befindet sich dort das Anmeldeformular und alle Informationen zur Anmeldung.

Für die Anmeldung ist Folgendes unbedingt mitzubringen: Für die Klasse 5: jeweils das Original und eine Kopie des Halbjahreszeugnisses des 4. Schuljahres und des Empfehlungsschreibens der Grundschule; für die gymnasiale Oberstufe: jeweils das Original und eine Kopie des Halbjahreszeugnisses Klasse 10; das Familienstammbuch bzw. die Geburtsurkunde (möglichst auch schon eine Kopie) und den Anmeldebogen, bitte bereits ausgefüllt.

Sollten Fragen zur Anmeldung oder zum Schulwechsel bestehen oder falls eine Anmeldung über den online-Kalender nicht möglich ist, steht das Gymnasium Aspel der Stadt Rees gerne unter 02851/982249 zur Verfügung

