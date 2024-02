Rees: Aufruf zu großer Aufräumaktion entlang des Rheins

In Rees wird zu einer Aufräumaktion am Rhein aufgerufen (Archiv).

Rees Um die Müllflut am Rhein in Rees zu beseitigen, wird zu einer großen Aktion aufgerufen. An diesem Tag werden fleißige Hände gebraucht.

Das Hochwasser hat seine Spuren hinterlassen. Überall an Deichen und auf Rheinwiesen liegen Plastikverpackungen, Gartenmöbel, Sanitärartikel, Glasflaschen und mehr und verunstalten die Ufer entlang des Rheins in Rees. Simone Buckmann hat die Initiative ergriffen und Freunde und Bekannte auf den Plan gerufen, um der Müllflut Herr zu werden. Unterstützt wird sie dabei auch von Fridays for Future Rees.

Am 10. Februar wird aufgeräumt

Simone Buckmann lädt ein, am Samstag, 10. Februar, bei der Aufräumaktion mitzuhelfen. Treffpunkt ist das Schulzentrum in Rees um 10 Uhr. Es wird darum gebeten, eigene Gartenhandschuhe oder Greifzangen und Mülltüten mitzubringen.

Am darauffolgenden Montag, 12. Februar, wird der Bauhof der Stadt Rees freundlicherweise die gefüllten Müllsäcke abholen, den Müll sortieren und entsorgen. „Es werden viele fleißige Hände gebraucht! Bitte kommen Sie vorbei“, so die Initiatorin.

