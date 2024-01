Rees: Ausstellung Varieta zeigt farbenprächtige Bilder

Rees Bürgermeister Sebastian Hense wird Ausstellung Varieta mit Werken von Werner Kramer aus Hürth eröffnen. Wo sie in Rees zu sehen ist.

Am Sonntag, 21. Januar, eröffnet Bürgermeister Sebastian Hense die Ausstellung „Varieta“ mit Kunstwerken von Werner Kramer aus Hürth. Die Veranstaltung beginnt um 11.30 Uhr im Reeser Rathaus. Während Manfred Küsters, Vorsitzender der Künstlergruppe „facette“ - Kunst vom Niederrhein, die Einführung übernimmt, wird der musikalischen Rahmen von Mattes Wissing gestaltet.

Ausstellung im Rathaus Rees

Die Ausstellung ist bis zum 5. April 2024 in den Fluren des Rathauses zu sehen. Werner Kramer, geboren 1954 in Köln, lebt und arbeitet als freischaffender Künstler in Hürth. Seine farbenprächtigen Bilder präsentiert er seit 2008 regelmäßig in zahlreichen Ausstellung im In- und Ausland. Seine Exponate sind Ausdruck verschiedener Stimmungen und Empfindungen und überzeugen durch Technik, Komposition sowie die Auseinandersetzung mit sehr unterschiedlichen Themen.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich: Weniger Paare gaben sich das Ja-Wort

Rees: Wo jetzt auch in Empel ein Defibrillator hängt

Emmerich: Menschen-Knochen am Friedhof wurde frei gespült

Emmerich: Hähnchenverkäufer bremst Verkehr bei Kaufland aus

Rees: Wasserspraypark kommt voran

Emmerich/Rees: E-Auto-Kauf wird ohne Umweltbonus ausgebremst

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg