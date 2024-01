Rees: Beste Vorleser der weiterführenden Schulen gekürt

In Rees fand der Vorlesewettbewerb der Jahrgangsstufen 6 statt.

Rees Rheinschule, Realschule und Gymnasium Aspel nahmen am Vorlesewettbewerb der weiterführenden Schulen in Rees teil. Das sind die Sieger.

In der Stadtbücherei Rees fand jetzt wieder der Vorlesewettbewerb der weiterführenden Reeser Schulen statt. An dem Wettbewerb durften die Klassensieger im Vorlesen der 6. Jahrgangsstufe der Rheinschule, der Realschule und des Gymnasiums Aspel teilnehmen.

Die insgesamt acht Teilnehmer mussten ihr Können in zwei Durchgängen beweisen. Im ersten Durchgang durften sie einen etwa drei Minuten langen Abschnitt aus einem selbstgewählten Buch vorlesen. Unter den gewählten Texten befanden sich Kapitel aus Gregs Tagebuch, von den Wilden Fußballkerlen oder auch lustige Abschnitte aus dem Buch „Mein Leben voller Feenstaub und Konfetti“ von Emma Flint. Die Jury berücksichtigte bei der Bewertung sowohl die Lesetechnik und Betonung, aber auch die Auswahl und den Schwierigkeitsgrad der Textstelle.

Das sind die besten Vorleser

Im zweiten Durchgang mussten die Teilnehmer dann aus einem ihnen unbekannten Buch vorlesen. Hier hatte das Büchereiteam „Ein Sommer in Sommerby“ von Kirsten Boie ausgewählt. In diesem Buch müssen drei Geschwister ihre Großmutter besuchen, die sie lange nicht gesehen haben, was dann zu komischen Momenten führt und zum Schmunzeln unter den Zuhörern sorgte.

Am Ende der Veranstaltung musste die Jury, die aus den drei Lehrerinnen Olga Oertel, Janine Rademacher und Nicole Enns bestand, die drei Schulsieger bestimmen. Bester Vorleser der Rheinschule ist Magnus Hübers, die beste Vorleserin der Realschule ist Madita Richter. Unter den Vertreterinnen des Gymnasiums Aspel konnte sich Emma Schröder durchsetzen, die bereits den schulinternen Vorlesewettbewerb gewonnen hatte. Alle Teilnehmer erhielten neben einer Urkunde auch Buchpreise, die von der Bücherecke Rees gestiftet worden waren.

