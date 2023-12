Rees: Brandt Brauer Frick spielen im Jugendheim Haldern

Haldern Brandt Brauer Frick spielen im Jugendheim Haldern. Diese Musik spielt das Trio, das schon sechs Alben hat, am 13. Februar in Haldern.

Brandt Brauer Frick (BBF) kommt nach Haldern. Am 13. Februar spielt das Trio ab 20 Uhr im Jugendheim Haldern. Einlass ist um 19 Uhr. Tickets gibt es unter hwww.pop-tickets.com. 2008 die Band mit dem Ansatz gegründet, repetitive und groovende Formeln der elektronischen Tanzmusik mit der Klangwelt der zeitgenössischen klassischen Musik zu vereinen.

Die BBC bezeichnete die Musik des Trios als „Konzertsaal-Kompositionen für die Clubbing-Generation“. Die Band hat bisher sechs Studioalben veröffentlicht und dabei mit Künstlern wie Nina Kravitz, Gudrun Gut, Catherine Ringer, Jamie Lidell, Emika, Agnes Obel, Vic Mensa und Frank Ocean-Produzent Om’Mas Keith zusammengearbeitet.

Reise in die Kunstwelt

Als Trio und zusammen mit ihrem 10-köpfigen Ensemble oder auch mit einem ganzen Orchester haben Brandt Brauer Frick seither über 400 Konzerte in mehr als 40 Ländern in Clubs, klassischen Konzertsälen und auf Festivals gespielt. Darunter Glastonbury Festival, Coachella, Montreux Jazz, Lincoln Center, Mutek, Sónar, Southbank Centre, Centre Pompidou, Kölner Philharmonie, Fabric und Berghain.

Ein Mitglied der Band Brandt Brauer Frick spielte bereits beim Haldern Pop. Foto: Katharina Kemme / Funke Foto Services / FUNKE Foto Services

BBFs sechstes Studioalbum „Multi Faith Prayer Room“ wurde im Mai 2023 veröffentlicht auf Because Music feat. Mykki Blanco, Marina Herlop, Sophie Hunger, Duane Harden und anderen. Die immersive utopische Installation mit dem gleichen Namen wurde im Dezember 2022 auf der Art Basel in Miami uraufgeführt und leitete BBFs Reise in die Kunstwelt ein.

Karten fürs Konzert kosten 27,50 (inkl. VVK Gebühr).

