Rees: Bürger sind zum Haffener Dorfgespräch eingeladen

Rees-Haffen Wie sieht Haffen in 20 oder 30 Jahren aus? Damit befassen sich die Bürger bei einem Dorfgespräch in der Schützenhalle. Das ist der Termin.

Zu einem 1. Haffener Dorfgespräch lädt die Ortsvorsteherin Margret Derksen die Haffener Bevölkerung in die Schützenhalle ein. Am kommenden Dienstag, 20. Februar, um 19 Uhr besteht in gemütlicher Runde die Möglichkeit, sich über das Dorf und seine Zukunft auszutauschen. Alle Haushalte haben dazu eine Einladung erhalten. Egal, ob die Menschen neu im Dorf sind oder bereits lange hier leben, die Meinung ist der Ortsvorsteherin wichtig.

Nicht alles wird umsetzbar sein

Wie kann man sich das Dorfleben in 20 bis 30 Jahren vorstellen? Was brauchen wir dafür, um diese Ziele zu erreichen? Nicht alles, was gewünscht ist, wird umsetzbar sein. Aber dafür ist es wichtig, zu wissen, was die Ortsansässigen möchten. Die Ortsvorsteherin würde sich über eine rege Beteiligung freuen.

