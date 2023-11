Rees: Civic treten in der Haldern Pop Bar auf

Am Samstag steht das nächste Konzert in der Haldern Pop Bar an.

Rees-Haldern. Die australische Band Civic gastiert am Samstag, 2. Dezember, 21 Uhr, in der Haldern Pop Bar. Der Eintritt ist frei. „Civic haben die rücksichtslose Intensität des Proto-Punk für eine Ära der endlosen Ungewissheit neu interpretiert“, heißt es in der Ankündigung. Nach ihrem hochgelobten Album „Taken by Force“, freuen sie sich darauf, ihre mitreißende Live-Show im Dezember nach Deutschland zu bringen. Der aus Melbourne stammenden Band wird eine fesselnde Live-Performance nachgesagt, ein „meisterhaft kontrolliertes Chaos“. In Großbritannien haben sie durch ihre Konzerte schon Aufmerksamkeit erlangt und spielen inzwischen auch in größeren Hallen.

Den Sound weiterentwickelt

Zuletzt haben Civic ihre Single „Hourglass“ zusammen mit einem offiziellen Video veröffentlicht. Frontmann Jim McCullough erklärt: „Nach ‚Taken by Force‘ wollten wir etwas Neues schaffen, eine Weiterentwicklung unseres Sounds. Wir sind auf eine vierköpfige Band geschrumpft, so dass Lewis mehr Raum hatte, um mit seinen Gitarrenparts durchzukommen, experimenteller zu sein, weniger chaotisch; mehr definiert. Textlich berühre ich Aspekte der Veränderung, genauer gesagt den Prozess der Veränderung.“

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich: Warum die Sperrmüllabgabe eingeschränkt wurde

Emmerich: Gasthaus zum Rathaus hat einen neuen Pächter

Rees: Stadtarchiv sucht alte Fotos für das 800-jährige Jubiläum

Isselburg: Hochkarätiges Quartett will die Orgel Retten

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg