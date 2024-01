Rees: Clubkonzert mit den Neptune Kings im Buena Ressa Club

Die Neptune Kings spielen in Rees.

Rees Ein Clubkonzert mit den Neptune Kings lockt in den Buena Ressa Music Club nach Rees. Diese Musik wird kommenden Samstag geboten.

Am Samstag, 27. Januar, findet um 21 Uhr ein Clubkonzert mit den Neptune Kings im Buena Ressa Music Club statt. Einlass ist um 19.30 Uhr. Das Motto lautet: Der Mythos rockt!

Neptune Kings haben nun nämlich einen Nachfolger ihres 2019 erschienenen Debüts „Triton“ in Langspielformat auf Vinyl vorgelegt. Nach ihrem von elektrisierten Fans und der euphorischen Fachpresse gleichermaßen gefeierten Debütalbum legen die vier Jungs aus NRW mit ihrem zweiten Album sogar noch eine Schippe drauf. Der Albumtitel „;ythos“ darf hierbei wörtlich genommen werden. Ausgeklügelte Kompositionen, sphärische Sounds und energetisches Songwriting sollen Hörer in eine sagenhafte Klangwelt entführen, in der 37 Minuten lang die Fantasie gekitzelt wird und jeden einen ganz eigenen Mythos erleben lässt.

Hier gibt es die Karten zum Konzert

Wie ein roter Faden ziehen sich durch die sieben Stücke eingängige Melodien, die abwechselnd von Nicolas Kozuscheks Tasten, Daniel Hintes Gitarre oder Calvin Lennigs Bass getragen werden. Es wird nie langweilig, nicht zuletzt durch die dynamischen Arrangements, bei denen Dennis Schendzielorz mit seinem gewohnt energiegeladenen Schlagzeugspiel einen großen Spannungsbogen erzeugt.

Der Einlass beginnt ab 19.30 Uhr, das Konzert startet gegen 21 Uhr. Die limitierten Karten sind im Vorverkauf im Buena Ressa Music Club, Empeler Straße 85 in Rees oder online auf buenaressa.de für zwölf Euro erhältlich. An der Abendkasse kosten die Tickets 15 Euro.

