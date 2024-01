Konzert Rees: Daddy Longleg spielt in Mein Theater in Haldern

Haldern Die Band Daddy Longleg spielt am 26. Januar in Mein Theater in Rees-Haldern. Diese Band wird im Vorfeld auf der Bühne stehen.

Die Band Daddy Longleg spielt am 26. Januar in Mein Theater in Haldern an der Klosterstraße 15. Der Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 15 Euro. Als Vorband spielen Felix und Detlef. Das Duo freut sich auf sein Debüt auf der Musikbühne. Als Vorakt von Daddy Longleg präsentieren sie für eine kleine Hutspende Stücke von Linkin Park, Outside und the Fray.

Das Trio Daddy Longleg wurde 1998 gegründet und besteht aus den Musikern: Matthias Wissing (Gitarre/ Gesang), Klaus Siebers (Kontrabass) und Uli Flür (Schlagzeug/ Perkussion). Daddy Longleg als Coverband zu bezeichnen, wäre wohl ein wenig abfällig. Denn sie sind viel mehr als das, nämlich ein Trio der Extraklasse ohne selbst komponierte Stücke.

Neue Interpretation bekannter Song

Bekannte Songs in manchmal kaum zu erkennende Interpretationen verpackt, mit neuen und verblüffenden Arrangements versehen, in Tempo und Struktur verändert. Daraus entsteht ein Programm aus vielen kleinen Überraschungen und dennoch vertrauten Melodien.

Songs aus dem Jazz, Pop, Rock und Latin-Bereich dienen als „Rohmaterial“ und werden in typischer Daddy Longleg Manier interpretiert. Aus Rock wird treibender Swing, der Pop-Klassiker erstrahlt unerwartet im luftigen Reggae-Feeling und der Evergreen aus den 60ern bekommt eine jazzig verrauchte Atmosphäre eingehaucht. Das Ganze wird mit einer ungeheuren Spielfreude, und einer Leichtigkeit präsentiert, die den Zuhörer sofort in ihren Bann zieht.

Reservierung tätigen

Wer bei dem Konzert dabei sein will, sollte eine Reservierung unter WhatsApp/Signal unter 01573/8910085 oder per Mail an siljaboehling-buhl@web.de tätigen.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich: Polizei fahndet nach Verbrecher-Trio – das ist der aktuelle Stand

Rees: Wer die historische Villa Flora gekauft hat

Rees: Erste-Hilfe-Kurse für Hunde und Katzen sind gefragt

Emmerich: Nach fünf Rohrbrüchen gute Nachricht für Anwohner Groendahlscher Weg

Kreis Kleve: Was es mit der Volkszählung Mikrozensus auf sich hat

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg