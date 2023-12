Rees: Das bietet der 3. Weihnachtstag in Haldern

Eine schöne Atmosphäre gibt es traditionell am 3. Weihnachtstag in Haldern.

Rees-Haldern Heimlich erfolgreich lädt wieder zum traditionellen 3. Weihnachtstag auf dem Marktplatz in Haldern. Das ist dieses Jahr geplant.

Der Heimlich erfolgreich e. V., der sich für den Erhalt, die Sanierung/Renovierung und Betrieb des Jugendheims in Haldern kümmert, veranstaltet dieses Jahr wieder den traditionellen 3. Weihnachtstag am 27. Dezember auf dem Marktplatz in Haldern. Zusammen mit den Messdienern, die den Waffelstand betreuen werden, wird es auch Dank der vielen ehrenamtlichen Helfer Glühwein, Punsch, Grillwurst und Waffeln in der Zeit von 17 bis 23 Uhr geben.

Bei gemütlicher Atmosphäre direkt im Zentrum von Haldern können nach den Festtagen schöne Begegnungen und tolle Gespräche stattfinden. Neben den typischen, schon fast, traditionellen Ständen, sorgen Sitzmöglichkeiten, Heizstrahler und bunte Lichter für eine gemütliche Atmosphäre. Auch dieses Jahr kommen die Erlöse dem gemeinnützigen Verein heimlich erfolgreich e. V. zu Gute.

Halderner Kirmes unterstützen

Übrigens: Auf dem Marktplatz wird es neben den Angeboten für das leibliche Wohl des Vereins Heimlich erfolgreich e.V., die Möglichkeit geben limitierte Pins zu erwerben. Die Pins gibt es für 4,50 Euro und der Erlös soll für die Akquirierung neuer Schausteller und Fahrgeschäfte der Halderner Kirmes genutzt werden. Die weiteren Pins, kann man dann über Kerstin Tebbe-Tenhagen unter tebbe-tenhagen@web.de oder 02850/5704 erwerben.

Gerne können sich auch interessierte Schausteller beim Ortsvorsteher Theodor Kersting unter Theodor.Kersting@t-online.de melden, gesucht werden Fahrgeschäfte und Schausteller, die Spaß an einer traditionellen Dorfkirmes haben.

