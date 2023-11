Rees: Das bietet der Weihnachtszauber in Millingen

Millinger Weihnachtsmarkt startet bald auf dem Quirinusplatz. Los geht‘s mit dem Baumschmücken durch die Kinder. Nikolaus kommt auch.

Wenn die Lichter in den Bäumen die Dunkelheit in ein Lichtermeer verwandeln, dann besucht der Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht wieder den Millinger Quirinusplatz, den alle Einheimischen als „unser Dorfplatz“ kennen. Millings Lichtermärchen beginnt am Samstag, 2. Dezember, ab 15 Uhr mit dem Weihnachtsbaumschmücken der Kinder. Zudem gibt es eine Fackelparade der Jugendfeuerwehr vom Löschzug Millingen.

Die Musik AG der Grundschule St. Quirinus hat sich etwas Besonderes ausgedacht. Neben einem kleinen Rollspiel zur Kaffeezeit kann man im Jugendhaus JIM in Kinderbüchern schmökern. Der kleine, aber feine Weihnachtsevent bietet eine Mischung von Weihnachtscafé, Weihnachtsleckereien, Weihnachtsdeko und Wintergetränken.

Der Markt ist Highlight für alle Kinder, ob groß und klein und begeistert alle Besucher. Die Kleinen können sich auf eine kindgerechte Atmosphäre freuen. An verschiedenen Stationen werden sie überrascht oder können sich selbst mit einbringen. Es werden Plätzchen gebacken, eine Fotobox hält Erinnerungen fest. Bildergestaltung ist möglich mit Stiften oder Farbe, auf Papier und Leinwand.

Trompeterin sorgt für vorweihnachtliche Stimmung

Auf Wunsch werden die „Kunstwerke“ auch liebevoll verpackt. Die Kindergärten St. Quirinus und Rappelkiste bieten Kreatives im Bastelzelt und Jessicas -Weihnachtszelt hat auch seine Pforten geöffnet. Nicht verpassen sollte man auch das: Speziell für den Weihnachtsmarkt öffnet der 1. Reeser Kickerclub, der neben dem Jugendhaus zu Hause ist, seine Türen zum Schnuppern. Es werden neben kurzweiligen Tischfußballspielen auch leckere Äpfel in Schokolade angeboten.

Trompeterin als Solistin und Chorgesänge sorgen ebenfalls für vorweihnachtliche Stimmung. Was wäre das Millinger Weihnachtsevent ohne Livemusik. Es lohnt sich, dem Festzelt einen Besuch abzustatten. Ab 18 Uhr verzaubern Andre und Astrid, die Band Duo HörBar, mit ihrem Konzert die Gäste und animieren zum Mitsingen.

Glühweinstand bietet Wintergetränke

Und zu guter Letzt, die Weihnachtszeit führt schließlich alle wieder zusammen. Bei bester Unterhaltung lassen sich die Wintergetränke wie Glühwein, rot und weiß, heißer Aperol und heiße Schokolade mit ohne Schuss, am Glühweinstand in gemütlicher Runde besonders gut genießen.

Wer die heilige Nacht schon fest im Blick hat, der sollte beim nach Hause gehen schon an die Tanne denken. Vielleicht wird man am 8. und 9. Dezember bei der KAB in Millingen fündig, Tannen in allen Größen sind vorrätig.

Auch wenn die Millinger zurzeit von einer Straßensperrung betroffen sind, so hofft der Heimatverein dennoch, dass die Umleitungsumstände von den Besuchern toleriert werden. Fußläufig sind es ab Baustelle nur noch ein paar Meter bis zum Dorfplatz. Der gepflasterte Teil an der Schützenwiese kann als Parkmöglichkeit ebenfalls genutzt werden.

