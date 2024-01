Karneval Rees: Das erwartet Jecken an Karneval 2024 in Mehr

Rees-Mehr In Rees-Mehr wird 2024 wieder ordentlich Karneval gefeiert. Zahlreiche Veranstaltungen gibt es für Narren. Das ist im Angebot.

Es ist wieder soweit. Die fünfte Jahreszeit erreicht ihren Höhepunkt und da laufen auch in der Karnevalshochburg Mehr die Vorbereitungen auf Hochtouren. Denn: Bald feiert der Karnevalsverein 4242 Rees 4 e. V. seinen zwölften Büttenabend.

Der Karneval in Mehr kehrt nach einem Jahr in der Schützenhalle in Haffen nun wieder zurück in das Festzelt auf dem Parkplatz der Gaststätte „Zum Hirsch“ in Rees-Mehr. Der Kinderkarneval wird jedoch wieder gemeinsam mit dem Haffener Karnevalsverein ausgerichtet und startet bereits am 28. Januar ab 15.11 Uhr (Einlass: 14.30 Uhr) in der Schützenhalle in Haffen.

Überblick über das Karnevalswochenende

Ein Überblick zum Karnevalswochenende in Mehr: Die Frauengemeinschaft St. Vincentius Mehr feiert ihre Altweibersitzung erstmals im Zelt. Einlass ab 15.45 Uhr. Nach der Sitzung laden die Damen zur Altweiberparty im Festzelt mit DJ Erwin ab ca. 20 Uhr ein.

Bisher hatte die Frauensitzung immer im Saal der Gaststätte „Zum Hirsch“ stattgefunden. Da immer mehr Menschen den Weg zur Frauensitzung gefunden haben, wollen die Mehrerinnen in diesem Jahr das Zelt und seine Möglichkeiten nutzen und so auch einen guten Übergang in die anschließende große Altweiberfeier ermöglichen. Der Büttenabend selbst wird dieses Jahr am Samstag, 10. Februar, ab 19.11 Uhr im Festzelt gefeiert.

Wagenbauer sind schon fleißig

Während der Vorsitzende Markus Kresken noch an den letzten Feinheiten der Programmzusammenstellung feilt, finden in vielen Räumen, Kellern und Turnhallen des Dorfes Proben statt, um auch hier das Optimum herauszuholen. Währenddessen gehen auch die Vorbereitungen der Wagenbauer in die heiße Phase. Bei der Wagenanmeldung wurden ihnen die Anforderungen des Sicherheitskonzepts erläutert. Nur so ist gewährleistet, dass der Rosenmontagszug reibungslos verläuft. Schließlich hat dieser nicht nur in Haffen und Mehr Konjunktur.

Viele Gäste kommen zum Zug, aus den Nachbarorten und aus der Ferne. Es spricht sich rum, dass man am Niederrhein gut feiern kann. Und so rechnen die Veranstalter auch in diesem Jahr wieder mit vielen Narren, lustigen Mottowagen und bunten Kostümen. Der Verein, die Wagenbauer und sicher auch viele Besucher hoffen indes, in diesem Jahr erneut von Unwetterwarnungen verschont zu bleiben und freuen sich auf einen gelungenen Rosenmontagszug und die anschließende Rosenmontagsparty Festzelt von 42 42 Rees 4 in Mehr.

Wichtige Hinweise zum Rosenmontagszug

Ab 11.30 Uhr wird der Rosenmontagszug dort erwartet. Der Zug wird nach einem kurzen Programm am Marktplatz weiter nach Haffen fahren, wo gegen 13.30 die Schlüsselübergabe an der Schützenhalle stattfinden wird. Da der Shuttlebus zwischen den Ortschaften in den letzten Jahren gut angenommen wurde, wird er auch jetzt wieder zum Einsatz kommen und so die Narren, die wieder zurück wollen, vom Zugende in Haffen nach Mehr bringen.

Wie im letzten Jahr weisen die Verantwortlichen von 4242 Rees 4 darauf hin, kein Glas mitzubringen und sich an die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes zu halten.

