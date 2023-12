Rees: Den Jahreswechsel auf dem Mühlenturm erleben

Gästeführer Heinz Wellmann hat ein spezielles Angebot für den Jahreswechsel in Rees.

Rees Ein Glas Sekt auf dem Mühlenturm. Das bietet Gästeführer Heinz Wellmann zum Jahreswechsel. So erhält man einen der begrenzten Plätze.

Für die Silvesternacht hat Gästeführer Heinz Wellmann ein neues Angebot: Das neue Jahr auf dem Mühlenturm mit einem Glas Sekt begrüßen. Dabei kann man nicht nur das Feuerwerk in Rees erleben, sondern bei guter Sicht auch das in Wesel, Xanten, Emmerich und den umliegenden Ortschaften.

Das Angebot richtet sich an einzelne Paare oder Alleinstehende. Da die Plätze begrenzt sind, zählt die Reihenfolge der Anmeldung per E-Mail unter: heinz.wellmann@nachtwaechter-rees.de. Einlass ist ab 23.30 Uhr am Mühlenturm, die Kosten betragen acht Euro pro Person inklusive Sekt.

Stadtrundgänge und Themenführungen

Neben den öffentlichen Führungen werden auch ganzjährig Stadtrundgänge und Themenführungen für Gruppen angeboten. Weitere Informationen und Termine sind unter Tel. 02851/51-187 oder im Internet unter www.stadt-rees.de in der Rubrik „Tourismus, Freizeit und Kultur“, Unterpunkt „Rees erkunden“ / „Stadt- /Themenführungen“ erhältlich

