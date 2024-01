Rees: Die NRZ verlost Karten für Musical Voyage 2024

Rees Bei Musical Voyage 2024 sind Höhepunkte aus diesen bekannten Musicals am Samstag, 9. März, im Bürgerhaus Rees zu erleben.

Die Bühnenshow Musical Voyage 2024 kommt am Samstag, 9. März, ins Bürgerhaus Rees. Die NRZ verlost zwei mal zwei Karten für das Spektakel, das Höhepunkte aus vielen bekannten Musicals vereint.

„In unserer einzigartigen und neuen Bühnenshow Musical Voyage 2024 ist garantiert für jeden etwas dabei“, verspricht der Veranstalter Tale Act Entertainment. Ausschnitte aus Musicalklassikern wie etwa „Les Miserables“, „Mamma Mia“, „Fame“ und „Saturday Night Fever“ bis hin zu modernen Musicalsensationen wie „Moulin Rouge“, „Blues Brothers“ und „Sister Act“ sind Teil der Show. Begeistern würden auch Songs aus „Grease“, „Rocky“ und „Shrek“ (Änderungen des Programms vorbehalten).

Über 100 originalgetreue Kostüme

„Lassen Sie sich von dramatischen Geschichten mitreißen und genießen Sie ein Feuerwerk von Musik, Tanz und Gesang. Für das perfekte Musical Erlebnis sorgen über 100 aufwändig und liebevoll hergestellte, originalgetreue Kostüme und Perücken, die eigens für unser Show-Programm angefertigt wurden. Durch ein spektakuläres Licht- und Sounddesign wird jedes Kostüm perfekt in Szene gesetzt und entführen Sie auf die Bretter, die die Welt bedeuten“, heißt es in der Ankündigung.

Die professionell ausgebildeten Musicaldarsteller*Innen, mit Erfolgen auf vielen großen Bühnen in Deutschland und an internationalen Theatern, begeisterten mit kraftvollem Live-Gesang in den verschiedensten Musical-Charakteren. Kombiniert mit beeindruckenden Choreographien von er Tale Act Dance Company entstehe das Musical Highlight.

Die NRZ verlost Karten für Musical Voyage 2024 in Rees. Foto: TALE.ACT.ENTERTAINMENT GbR / (...)

So nimmt an an der NRZ-Kartenverlosung teil

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.ta-entertainment.de. Karten zu 37,43 Euro gibt es unter www.eventim.de/event/musical-voyage-buergerhaus-rees-17694981/.

Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt eine Mail mit Namen, Adresse und Telefonnummer an lok.emmerich@nrz.de bis Donnerstag, 1. Februar, 12 Uhr. Die Gewinner werden informiert und stehen auf der Gästeliste. Viel Glück!

