Rees: Ein Weihnachtsmarkt ohne gewerblichen Stände

Die Heimatfreunde Bienen-Grietherbusch-Grietherort veranstalteten auch in diesem Jahr wieder ihren kleinen aber feinen Weihnachtsmarkt.

Rees-Bienen In und um das Bürgerhaus in Rees-Bienen fand nun der letzte Weihnachtsmarkt im Stadtgebiet statt. Das war der Renner bei den Besuchern.

Der letzte Weihnachtsmarkt auf Reeser Stadtgebiet fand in Bienen statt. Daher nutzten viele Reeser das trockene Wetter, um die Veranstaltung der Heimatfreunde Bienen-Grietherbusch-Grietherort am Bürgerhaus zu besuchen. 36 Stände warteten dort mit einem abwechslungsreichen Angebot.

„Wir bieten hier eine superschöne Vielfalt, das schöne dabei ist, dass wir innen und außen Ständen haben“, erklärte Jürgen Becker, der Vorsitzende der Heimatfreunde, „dadurch können wir die geruchsintensiven Fressstände draußen lassen.“ „Auch die Cafeteria ist abgeschottet vom allgemeinen Trubel, da kann man erst über den Weihnachtsmarkt laufen und dann ganz in Ruhe hier sitzen und einen Kaffee trinken“, so Becker.

Der Renner auf dem Weihnachtsmarkt

Neben der Cafeteria waren die Heimatfreunde auch für den Getränkestand und die gesamte Organisation des Marktes zuständig. Der Tambourcorps verkaufte Grillwürstchen und der Förderverein des Kindergartens St. Theresien bot frisch gebackene Waffeln an. Ein Renner des Weihnachtsmarktes war wieder der Mehlohrstollens, den Hansi Schlaghecken selbst gebacken hatte und nun im zehnten Jahr auf dem Weihnachtsmarkt verkaufte.

Auch außerhalb des Bürgerhauses gab es Stände. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Ansonsten wartete auf die Besucher eine umfangreiche Auswahl an kunsthandwerklichen Geschenk-Weihnachts- und Dekorationsartikeln. Beispielsweise gab es am Stand des Ehepaars Boymann aus Wesel Acrylbilder und Fotodesign. Während seine Frau Ingeborg ihre Acrylbilder, teilweise auch mit Landschaften vom Niederrhein anbot, verkaufte Hans-Josef aufgezogene Bilder mit Motiven aus Bienen. „Bei vielen Fotos habe ich die Kopfweiden abgelichtet. Die standen hier in der Nähe des Bürgerhauses“, erklärte Boymann, „die wollte ich ein halbes Jahr später noch mal mit Blättern fotografieren, da waren sie bereits weg, sie sind der Deicherweiterung zum Opfer gefallen.“

Keine gewerblichen Stände

„Wir lassen für unseren Markt keine gewerblichen Stände zu, es werden fast nur handwerkliche Arbeiten angeboten, da sind wir auch stolz drauf“, erläuterte Jürgen Becker. „Wir legen Wert darauf, dass sich hier private Anbieter mit einem reichhaltigen, abwechslungsreichen Warensortiment präsentieren können“, ergänzte auch Stefan Wahl, Vorstandmitglied bei den Heimatfreunden. „Wir hätten problemlos 1zehn bis 20 weitere Stände unterbringen können. Aber wir wollen keinen riesengroßen Weihnachtsmarkt haben, es soll gemütlich sein, deshalb bleiben wir auf einer relativ kleinen Fläche. Es wird geschätzt, dass der Markt zum größten Teil im Bürgerhaus stattfindet, weil es da warm und witterungsunabhängig ist“, berichtete Wahl.

Wir lassen für unseren Markt keine gewerblichen Stände zu, es werden fast nur handwerkliche Arbeiten angeboten, da sind wir auch stolz drauf Jürgen Becker

Zum zweiten Mal war Johannes Peters mit seinen drei Alpakas zu Besuch und war damit eine Attraktion für Jung und Alt. Gegen 15 Uhr kam auch der Nikolaus, im Kostüm steckte Norbert Mey, und hatte für jedes Kind eine Süßigkeit oder eine Mandarine in seinem Sack. Für musikalische Unterhaltung sorgte Nane Schwarzkopf, sie spielte auf ihrer Geige moderne Weihnachtslieder.

