Rees: Einbrecher hebeln Terrassentür im Doppelhaus auf

Rees In eine Doppelhaushälfte am Staelweg in Rees ist in der Dunkelheit eingebrochen worden. Welche Beute die Kriminellen gemacht haben.

In der Zeit von Mittwoch, 20. Dezember, um 17.45 Uhr und Donnerstag, 21. Dezember, um 0.30 Uhr hebelten unbekannte Täter die rückwärtig gelegene Terrassentür einer Doppelhaushälfte am Staelweg in Rees auf, um einzubrechen.

Laptop, Ring und Bargeld entwendet

Die Kriminellen suchten im Haus nach Beute und entwendeten einen Laptop der Marke HP, Bargeld sowie einen Ring.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder Beobachtungen geben können, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830.

