Polizeibericht Rees: Einbrecher in Esserden wurden per Video gefilmt

Rees Die Polizei berichtet von einem Einbruch am Kiefernweg in Esserden. Zwei vollbärtige Täter wurden gefilmt. Die ganze Beschreibung.

Am Donnerstag, 8. Februar, kam es gegen 19.46Uhr am Kiefernweg in Rees-Esserden zu einem Einbruch. Zwei bislang unbekannte Täter hebelten eine Terassentür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten einer Erdgeschosswohnung. Nach aktuellem Kenntnisstand machten die Täter keine Tatbeute, wurden aber durch eine Videokamera aufgezeichnet, so die Kreis Klever Polizei. Aufgrund der Bilder können die beiden Täter wie folgt beschrieben werden:

Die erste Person ist männlich, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, schwarze Jeans, weißer Kaputzenpullover und Vollbart. Die zweiter Person ist auch männlich, auch etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und trägt auch Vollbart. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zum Sachverhalt bei der Kripo Emmerich unter 02822/7830 entgegen.

